В Твери пенсионерка "пошла за хлебушком" и чуть не получила кирпичом по голове

В Твери, в доме №16 по Садовому переулку с верхних этажей первого подъезда падают кирпичи. Отвалилось уже несколько крупных кусков стены четвертого и пятого этажей. 84-летняя жительница дома рассказала корреспонденту ТИА, что один из кирпичей просвистел у нее за спиной и она чудом осталась жива.

- Я не видела и не знала, что у нас тут кирпичи осыпаются – я ведь старая, да еще слепая. Пошла я в магазин за хлебушком, как позади меня слышу: «Грох!». Я только перекрестилась и подумала, значит, судьба еще жить.

Правоохранительные органы по факту падения кирпичей в этой пятиэтажке проводят доследственную проверку.