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В Твери пенсионерка "пошла за хлебушком" и чуть не получила кирпичом по голове

В Твери пенсионерка "пошла за хлебушком" и чуть не получила кирпичом по голове - ТИА
28 Марта 2017 17:21
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Фоторепортаж
Видео

В Твери, в доме №16 по Садовому переулку с верхних этажей первого подъезда падают кирпичи. Отвалилось уже несколько крупных кусков стены четвертого и пятого этажей. 84-летняя жительница дома рассказала корреспонденту ТИА, что один из кирпичей просвистел у нее за спиной и она чудом осталась жива.

- Я не видела и не знала, что у нас тут кирпичи осыпаются – я ведь старая, да еще слепая. Пошла я в магазин за хлебушком, как позади меня слышу: «Грох!». Я только перекрестилась и подумала, значит, судьба еще жить.

Правоохранительные органы по факту падения кирпичей в этой пятиэтажке проводят доследственную проверку.

Видео по теме

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Метки: падают кирпичи Садовый переулок
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Комментарии (1)

  • ArT1986 
    Нужно срочно повышать коммунальные платежи и взносы за капитальный ремонт увеличивать в 2-3 раза. Какое безобразие, кирпичи сыплются, наверное денег жильцы мало платят.
    28.03.2017 17:46
    0 | 2
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