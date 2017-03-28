Глава администрации города Твери Алексей Огоньков прокомментировал ситуацию с ООО «Тверь Водоканал»

– Причиной неудовлетворительной ситуации с холодным водоснабжением в городе Твери является недостаточно эффективное исполнение ООО «Тверь Водоканал» своих обязательств по договору аренды городских систем водоснабжения, в том числе, инвестированию средств в систему холодного водоснабжения Твери.

С 2008 по 2015 год инвестпрограмма выполнена компанией на сумму 634,9 млн. руб. – то есть в среднем это по 90,7 млн рублей в год. По решению суда в этом году «Водоканал» должен вложить в систему холодного водоснабжения города еще порядка 110 млн рублей, то есть должен выполнить неисполненные мероприятия инвестпрограммы 2008-2015 года за счет средств, собранных, в том числе, с населения Твери, по утвержденному тарифу.

Безусловно, система холодного водоснабжения города требует инвестиций. Однако «Росводоканал» фактически инвестором не является: за последние 10 лет компанией не было вложено в отрасль ни одного рубля собственных средств. При этом органами прокуратуры и Следственным комитетом была широко распространена в СМИ информация о выводе активов ООО «Тверь Водоканал» за счет собранных для реализации инвестиционной программы средств в размере 400 млн рублей в офшоры.

Недостаток вложений в систему холодного водоснабжения приводит к увеличению количества отключений холодной воды в городе. Зачастую аварийные работы на сетях холодного водоснабжения приводят к временной приостановке работы учреждений образования. Наиболее крупные отключения оставляют без коммунальных услуг целые районы города, как это было в праздничные дни 4 ноября, когда работы велись на магистральном трубопроводе на Волоколамском проспекте.

Вместе с тем, участились случаи отключений холодной воды из-за сбоев системы электроснабжения на Тверецком водозаборе. Вызывает вопросы и надежность обеспечения безопасности данного объекта.

Мы убеждены, что предприятие, имеющее стратегическое значение для города, должно первоочередной своей задачей считать бесперебойное обеспечение населения коммунальными услугами и выполнять эту задачу максимально эффективно. Жители города Твери, которые в большинстве своем являются добросовестными плательщиками, имеют полное право на получение качественной, бесперебойной услуги холодного водоснабжения. Их благополучие не должно зависеть от недобросовестных управленцев.

Поэтому администрацией города в рамках своих полномочий будут приниматься все меры для того, чтобы ситуация с холодным водоснабжением на территории Твери качественно изменилась в лучшую сторону.