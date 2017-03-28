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Глава администрации города Твери Алексей Огоньков прокомментировал ситуацию с ООО «Тверь Водоканал»

28 Марта 2017 15:49
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 – Причиной неудовлетворительной ситуации с холодным водоснабжением в городе Твери является недостаточно эффективное исполнение ООО «Тверь Водоканал» своих обязательств по договору аренды городских систем водоснабжения, в том числе, инвестированию средств в систему холодного водоснабжения Твери.

С 2008 по 2015 год инвестпрограмма выполнена компанией на сумму 634,9 млн. руб. – то есть в среднем это по 90,7 млн рублей в год. По решению суда в этом году «Водоканал» должен вложить в систему холодного водоснабжения города еще порядка 110 млн рублей, то есть должен выполнить неисполненные мероприятия инвестпрограммы 2008-2015 года за счет средств, собранных, в том числе, с населения Твери, по утвержденному тарифу.

Безусловно, система холодного водоснабжения города требует инвестиций. Однако «Росводоканал» фактически инвестором не является: за последние 10 лет компанией не было вложено в отрасль ни одного рубля собственных средств. При этом органами прокуратуры и Следственным комитетом была широко распространена в СМИ информация о выводе активов ООО «Тверь Водоканал» за счет собранных для реализации инвестиционной программы средств в размере 400 млн рублей в офшоры.

Недостаток вложений в систему холодного водоснабжения приводит к увеличению количества отключений холодной воды в городе. Зачастую аварийные работы на сетях холодного водоснабжения приводят к временной приостановке работы учреждений образования. Наиболее крупные отключения оставляют без коммунальных услуг целые районы города, как это было в праздничные дни 4 ноября, когда работы велись на магистральном трубопроводе на Волоколамском проспекте.

Вместе с тем, участились случаи отключений холодной воды из-за сбоев системы электроснабжения на Тверецком водозаборе. Вызывает вопросы и надежность обеспечения безопасности данного объекта.

Мы убеждены, что предприятие, имеющее стратегическое значение для города, должно первоочередной своей задачей считать бесперебойное обеспечение населения коммунальными услугами и выполнять эту задачу максимально эффективно. Жители города Твери, которые в большинстве своем являются добросовестными плательщиками, имеют полное право на получение качественной, бесперебойной услуги холодного водоснабжения. Их благополучие не должно зависеть от недобросовестных управленцев.

Поэтому администрацией города в рамках своих полномочий будут приниматься все меры для того, чтобы ситуация с холодным водоснабжением на территории Твери качественно изменилась в лучшую сторону.

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Метки: алексей огоньков тверьводоканал
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Комментарии (23)

  • Vojdy 
    Хозяева ООО «Тверь Водоканал»- москвичи, а в Твери заправляют их дети. О каком нормальном  водоснабжении города может идти речь? 
"Водоканал"  должен быть в муниципальной собственности.
    28.03.2017 16:03
    2 | 5

    • BARBAdos 
      если б во главе муниципалитета были честные, умные и опытные люди то да. А у нас во власти криворукие ворюги, так что не надо такого счастья. Достаточно на общественный транспорт посмотреть, который сжирает пол миллиарда из городской казны ежегодно, чтобы увидеть эффективность муниципальной собственности.
      28.03.2017 16:21
      0 | 11

  • Leo-L 
    1. "С 2008 по 2015 год инвестпрограмма выполнена компанией на сумму 634,9 млн. руб. – то есть в среднем это по 90,7 млн рублей в год."
2. "Однако «Росводоканал» фактически инвестором не является: за последние 10 лет компанией не было вложено в отрасль ни одного рубля собственных средств."
Две фразы, противоречащие друг другу.
    28.03.2017 16:07
    1 | 9

    • MikeH 
      Противоречия здесь нет. В тарифах была заложена инвестиционная составляющая, которую оплачивали жители. Вот эти деньги и должны были расходоваться на инвестиции. А по факту - см. новость по 400 млн. 
Получается вместе с 600 млн вложенных было собрано около миллиарда рублей.
      28.03.2017 16:12
      0 | 2

    • ckfdf_nhele 
      Источником был тариф, никаких противоречий. Но, стоит заметить, тариф утверждается РЭК-ом на основании норматива определяемого депутатами ТверьДумы.
      28.03.2017 16:16
      0 | 4

  • romflyag 
    Как за....ли все эти Огоньковы. Сам баран тупой и всех остальных за дураков держит. 
Во первых водоканал частный только на 50%, другие 50% принадлежат городу, так что на действия водоканала администрация может влиять без проблем. Ну вот как представитель администрации пусть Огоньков и выполняет свою работу как положено, а не пиариться в СМИ. 
Во вторых как приватизировался водоканал можно книгу писать, и дело возбуждать и переигрывать, только думаю, что если водоканал будет на 100% городской беда будет ещё больше.
    28.03.2017 16:17
    0 | 9

    • ckfdf_nhele 
      откуда там небарану взяться?
      28.03.2017 16:21
      0 | 4

  • Uylo_Yobannen 
    Для пущего эмоционально-устрашительного эффекта текст должен быть проиллюстрирован фотографиями Горелова и Горохова за решёткой.
    28.03.2017 16:18
    0 | 4

    • ckfdf_nhele 
      Горелов с Гороховым честнейшие люди, за это и страдают. Нехорошо их даже сравнивать с мошенниками из Водоканала.
      28.03.2017 16:23
      0 | 3

      • Житель подземелья 
        Точно с Водоканала? Или забыли, кто продал водоканал в частные руки? Почему молчит Муденя, или владельцы водоканала ему не по зубам и отжать его у собственника, как Тверскую генерацию, даже он не может? Вопросов больше, чем ответов. А вот кому точно не стало лучше с приходом новых хозяев - это простым работягам водоканала, тут уж поспорить сложно, они тут даже вакансию выдавали, инженером за 25 000 ры/месяц, отличные деньги, чо уж, в 2017 году-то. А по мне так в это гнилье и за в 2 раза большую сумму соваться не стоит, хотя Капустин рулит уже лет 5, раньше генеральные там дольше 3 лет не задерживались, ротацией кадров объясняли.
        28.03.2017 16:35
        0 | 3

        • ckfdf_nhele 
          Руденя заберет Водоканал, дайте только время. Нам впервые повезло с региональным начальником. Только ему опираться не на кого - вокруг ворье и бездари.
          28.03.2017 17:00
          0 | 1

          • Житель подземелья 
            Ню-ню, люблю сказочников. Вся команда, включая самое высшее руководство - это ворье и жулики, никто ничего делать не будет, как дети малые, е-мое... Хотелось бы ошибаться, да опыт, знаете ли, штука очень упрямая. 
Вояку и Зеленкина тоже на первых порах хвалили и чо?
            28.03.2017 17:33
            0 | 2

  • BARBAdos 
    нафик частной конторе инвестировать СВОИ средства в водопроводные сети, которые она арендует у города (т.е. по сути в объекты, которыми она не владеет)?
    28.03.2017 16:31
    0 | 4

    • Paul_Moriarty 
      Если прочитать самый первый абзац, то можно предположить, что это (выполнение инвестпрограммы) является одним из условий договора. И далее по тексту следует, что под эту программу в тарифе заложены средства. Если эти средства ушли не по назначению, вывод только один - воровство.
А конкретно про СВОИ средства сказано лишь об инвестировании в отрасль в целом, не конкретно в арендуемые сети.
      28.03.2017 16:35
      0 | 4

  • fen 15 
    Да. Дела. МУП САХ при самых высоких тарифах, проигрывает в конкурентной борьбе. МУП ЖЭК при самом большом финансировании не может справиться с любым снегом,  как дождь, так потоп. Какие ещё примеры неэффективности мупов можно приводить. Так и говорите, идей кроме как доить людей в городской администрации нет.
    28.03.2017 16:41
    0 | 4

  • Leandr 
    Про 400 миллионов в офшорах пишут не в первый раз. Уже малость оскомину набили. Может, наконец, скажете, удалось ли эти лимоны вернуть в Тверь или они там так и пропадут ни за понюшку табаку? Это, в самом деле, денежки для инвестиций? А почему же Огоньков сказал, что в этом году хочет вытрясти из Водоканала всего лишь 110 миллионов? А остальное офшорное бабло куда денется (400 - 110 =290 лимонов)?
    28.03.2017 17:14
    0 | 2

    • ckfdf_nhele 
      эти 110 миллионов уже в тарифе, не из 400-от тысяч выведенных они.
      28.03.2017 17:16
      0 | 1

      • Leandr 
        Не пойму, почему деньги на инвестиции, заложенные в тарифы, вы не хотите называть инвестициями (и Огоньков почему-то не называет их инвестициями)? Но бог с ними, с этими тарифными инвестициями. Потом можно название придумать. А сейчас интересно, что же с 400 лимонами, где они - все еще в офшорах или их уже начали потихоньку возвращать? Почему об этом никто не пишет?  Если их вернут в РФ, то и Твери что-нибудь достанется? А вдруг денежки пропадут в этих офшорах? А вдруг их кто-нибудь украдет при возвращении в РФ? А где гарантия, что они будут эффективно инвестироваться в Водоканал? Кто-нибудь следит за эффективностью, или я первый, кому пришла мысль контролировать Водоканал?
        28.03.2017 17:30
        0 | 1

        • BARBAdos 
          эти 400 млн. это все равно были деньги водоканала, как и любые деньги, которые тверьводоканал собирает с клиентов. Все крупные компании используют офшоры, даже любимый виолончелист Путина возит миллиарды в своих виолончелях. И возвращать эти миллионы никто не собирается - если это деньги, с которых уплачены налоги (а скорее всего они уплачены), то ничего криминального в их выводе в офшоры нет. Как я понял у тверьводоканала есть обязательства по инвестированию средств, из заложенных и собранных денег по тарифу, это их долг перед городом, а куда они СВОИ деньги потратили - это не дело Огонькова...
          28.03.2017 17:50
          0 | 1

          • Leandr 
            Аналогично
            28.03.2017 18:13
            0 | 0

        • ckfdf_nhele 
          Исполнительное производство ведется на основании решения суда. Суда по составам вменяемым руководству Водоканала еще не случилось. Может пока только следствие?, но нас не считают нужным посвящать в эти тонкости.
          28.03.2017 17:50
          0 | 0

      • Leandr 
        400 миллионов, спрятанных в офшорах,  за какой срок должны были быть инвестированы - за все 10 лет? Водоканал вкладывал хоть сколько-нибудь своих денег? Или все десять лет откладывал в офшоры на чёрный день а нам шиш? А сколько он всего должен был инвестировать?
И самый интересный вопрос. Если Водоканал Руденя заберет в муниципалитет, то сможет ли город инвестировать деньги? А вдруг и муниципальные денежки окажутся в офшорах? Это только на первый взгляд кажется невозможным, но, например, в областном УВД при предшественнике Андреева запросто уходили
        28.03.2017 17:45
        0 | 0

      • Leandr 
        Кстати, Пушкарев, который много раз читал инвестиционную программу Водоканала, вычитал в ней, что в результате ее реализации потери воды возрастут к 2015 г. на 26% (!) А в целом количество воды, поставляемой Водоканалом должно сократиться на 2 с лишним миллиона м3, при том, что за это время к сетям предполагалось подключить несколько сотен новых потребителей, т.е. тех, кто будет платить деньги Водоканалу. Супер.
        28.03.2017 17:54
        0 | 0
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