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Тверской почтамт оставил в открытом доступе персональные данные граждан

28 Марта 2017 15:38
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Прокуратура Центрального района Твери провела проверку соблюдения отделением почтовой связи Тверского почтамта требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Как сообщает ведомство, в помещении отделения почтовой связи ведется журнал учета международных отправлений, которые не отслеживаются на территории Российской Федерации. В журнале есть персональные данные граждан: порядковый номер, Ф.И.О., адрес получателя, номер мобильного телефона и подпись получателя.

Журнал находился в помещении почты и был доступен каждому посетителю.

- Контроль со стороны начальника отделения за совершаемыми гражданами манипуляциями с журналом не велся. Журнал располагался в помещении почты, предназначенном для свободного нахождения граждан, чем создана свободная возможность доступа к содержащимся в нем персональным данным, в том числе возможность их фиксации путем фотографирования, - уточнили ТИА в прокуратуре.

По результатам проверки руководителю филиала ФГУП «Почта России» в  Твери внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. А начальник почтового отделения привлечен к административной ответственности по ст. «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)».

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Метки: утечка персональных данных персональные данные тверской почтамт
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