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Следователи опросили свидетелей пожара в Детской областной клинической больнице

28 Марта 2017 15:13
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24 февраля 2017 года отделом по расследованию особо важных дел следственного­ управления СК Росси­и по Тверской области­ по факту пожара Детской об­ластной клинической б­ольнице,  возбуждено уголовное­ дело по статье "Халатность"

По версии следствия, ­24 февраля 2017 года в результате ненадлеж­ащего исполнения обяз­анностей должностными­ лицами ГБУЗ «ДОКБ», ­ответственными за про­тивопожарную безопасн­ость, произошло возго­рание помещений Детск­ой областной на площади око­ло 1200 кв. метров. В­ результате обрушилась кровля зда­ния, повреждено пере­крытие третьего этажа­ и имущество  учр­еждения.

Со­трудники СКР провели более 10 осмотров места происшествия - здания корпуса № 1 ГБУЗ «ДОКБ» и расположенных в нем отделений и кабинетов, осмотрено и передано в ДОКБ на ответственное хранение уцелевшее медицинское оборудование, медицинская документация, а также медицинские препараты. Проведены выемки документации в учреждении здравоохранения.

Для того чтобы установить очаг возгорания, причину возникновения пожара, выявить нарушения требований противопожарной безопасности  назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

Следователи допросили более 50 свидетелей, включая работников Министерства здравоохранения Тверской области, руководство, медицинский персонал, работников службы охраны и пожарного поста больницы, а также несовершеннолетних пациентов и их родителей, эвакуированных из медицинского учреждения во время пожара. Опрошены 85 пациентов и работников ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Также следователями запрошены и приобщены сведения о материальном ущербе, причиненном в результате указанного пожара, по предварительным данным ущерб составил более 337 миллионов рублей.

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Метки: пожар в детской больнице в Твери твесркая область уголвоное дело по статье халатность
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Комментарии (4)

  • Net. 
    Опросили и что? Результат, ну хоть предварительный можно огласить! А то как то сообщение ни о чём.
    28.03.2017 15:38
    0 | 5

    • DenBlldenn 
      Предварительный результат - больница сгорела.
Причина - разгоревшийся пожар
      28.03.2017 16:07
      0 | 7

  • gavr69 
    все следы ведут в никуда.
    28.03.2017 16:12
    0 | 5

  • Leandr 
    Тушили больничку 11 часов. Рекорд Твери и Центрального федерального округа, высочайший профессионализм.
    28.03.2017 16:37
    0 | 2
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