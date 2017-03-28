Следователи опросили свидетелей пожара в Детской областной клинической больнице

24 февраля 2017 года отделом по расследованию особо важных дел следственного­ управления СК Росси­и по Тверской области­ по факту пожара Детской об­ластной клинической б­ольнице, возбуждено уголовное­ дело по статье "Халатность"

По версии следствия, ­24 февраля 2017 года в результате ненадлеж­ащего исполнения обяз­анностей должностными­ лицами ГБУЗ «ДОКБ», ­ответственными за про­тивопожарную безопасн­ость, произошло возго­рание помещений Детск­ой областной на площади око­ло 1200 кв. метров. В­ результате обрушилась кровля зда­ния, повреждено пере­крытие третьего этажа­ и имущество учр­еждения.

Со­трудники СКР провели более 10 осмотров места происшествия - здания корпуса № 1 ГБУЗ «ДОКБ» и расположенных в нем отделений и кабинетов, осмотрено и передано в ДОКБ на ответственное хранение уцелевшее медицинское оборудование, медицинская документация, а также медицинские препараты. Проведены выемки документации в учреждении здравоохранения.

Для того чтобы установить очаг возгорания, причину возникновения пожара, выявить нарушения требований противопожарной безопасности назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

Следователи допросили более 50 свидетелей, включая работников Министерства здравоохранения Тверской области, руководство, медицинский персонал, работников службы охраны и пожарного поста больницы, а также несовершеннолетних пациентов и их родителей, эвакуированных из медицинского учреждения во время пожара. Опрошены 85 пациентов и работников ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Также следователями запрошены и приобщены сведения о материальном ущербе, причиненном в результате указанного пожара, по предварительным данным ущерб составил более 337 миллионов рублей.