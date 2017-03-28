Следователи опросили свидетелей пожара в Детской областной клинической больнице

24 февраля 2017 года отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тверской области по факту пожара Детской областной клинической больнице, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность"
По версии следствия, 24 февраля 2017 года в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ГБУЗ «ДОКБ», ответственными за противопожарную безопасность, произошло возгорание помещений Детской областной на площади около 1200 кв. метров. В результате обрушилась кровля здания, повреждено перекрытие третьего этажа и имущество учреждения.
Сотрудники СКР провели более 10 осмотров места происшествия - здания корпуса № 1 ГБУЗ «ДОКБ» и расположенных в нем отделений и кабинетов, осмотрено и передано в ДОКБ на ответственное хранение уцелевшее медицинское оборудование, медицинская документация, а также медицинские препараты. Проведены выемки документации в учреждении здравоохранения.
Для того чтобы установить очаг возгорания, причину возникновения пожара, выявить нарушения требований противопожарной безопасности назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.
Следователи допросили более 50 свидетелей, включая работников Министерства здравоохранения Тверской области, руководство, медицинский персонал, работников службы охраны и пожарного поста больницы, а также несовершеннолетних пациентов и их родителей, эвакуированных из медицинского учреждения во время пожара. Опрошены 85 пациентов и работников ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Также следователями запрошены и приобщены сведения о материальном ущербе, причиненном в результате указанного пожара, по предварительным данным ущерб составил более 337 миллионов рублей.
Комментарии (4)
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Leandr
28.03.2017 16:37
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