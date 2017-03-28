tvernews.ru
28 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Долгострой с 1989 года - Кувшиновскую ЦРБ - планируют сдать в 2018 году

28 Марта 2017 14:24
Автор:

Губернатор Игорь Руденя поручил в этом году возобновить строительство Кувшиновской ЦРБ. Проектно-сметная документация уже проходит государственную экспертизу. Затем состоится конкурс по определению застройщика. Вопрос обсуждался на встрече главы региона с руководством Кувшиновского района.

Вопрос завершения строительства центральной районной больницы в Кувшиново поднимался в ходе рабочей поездки Игоря Рудени в муниципалитет в прошлом году.

Возведение Кувшиновской ЦРБ началось еще в 1989 году. Затем стройка была остановлена. Целый ряд медицинских служб, таких как хирургия, детское отделение, скорая помощь, размещаются в деревянном здании конца XIX века.

Как было отмечено на встрече с руководством Кувшиновского района, в адресной инвестиционной программе Тверской области на 2017 год на строительство учреждения предусмотрено 26,6 млн рублей. Окончание работ запланировано на 2018 год.

Предполагается, что после ввода нового комплекса в эксплуатацию ЦРБ в Кувшиново получит статус межрайонной больницы и будет принимать пациентов из соседних муниципалитетов, в том числе с участием санавиации, развивать которую в регионах поручал Президент Владимир Путин. Для этих целей предусмотрено обустройство вертолетной площадки рядом с больницей.

В ходе поездки Игоря Рудени в муниципалитет также обсуждался вопрос организации отделений родовспоможения и патологоанатомического блока в учреждении, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: кувшиновская црб Тверская обалсть
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
68

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
67

Как быть с дорогами, которые есть только на бумаге?

2017-03-22 11:43
60

Коммунальный геноцид в Твери

2017-03-22 09:17
59

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
55

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
56

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100