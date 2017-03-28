В Тверской области побывал Иван Охлобыстин

На днях известный киноактёр, сценарист, режиссер, священник Иван Охлобыстин посетил Тверскую область. Об этом он написал и выложил фото в своём Instagram. Иван Иванович побывал под Торжком, а также в Кувшиновском районе.

"Весенние автостопы под Торжком":

В социальной сети ВК Иван Охлобыстин оставил такую запись:

"Был в отъезде. Со школьниками в деревне под Торжком о жизни беседовал. Какие же у нас замечательные дети! Честные, не эгоистичные, готовые к самопожертвованию ради друзей и близких! Такое сейчас важное качество".

Также Охлобыстин вместе с женой Оксаной побывал в Кувшиновском районе Тверской области в приходе протоиерея Анатолия Волгина в деревне Васильково.