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В Тверской области побывал Иван Охлобыстин

28 Марта 2017 14:20
Автор:

Фоторепортаж

На днях известный киноактёр, сценарист, режиссер, священник Иван Охлобыстин посетил Тверскую область. Об этом он написал и выложил фото в своём Instagram. Иван Иванович побывал под Торжком, а также в Кувшиновском районе.

"Весенние автостопы под Торжком":

В социальной сети ВК Иван Охлобыстин оставил такую запись:

"Был в отъезде. Со школьниками в деревне под Торжком о жизни беседовал. Какие же у нас замечательные дети! Честные, не эгоистичные, готовые к самопожертвованию ради друзей и близких! Такое сейчас важное качество".

Также Охлобыстин вместе с женой Оксаной побывал в Кувшиновском районе Тверской области в приходе протоиерея Анатолия Волгина в деревне Васильково.

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Метки: иван охлобыстин охлобыстин в тверской области
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Комментарии (4)

  • pessimist 
    А традиционное фото с Уденей где? Прозевал пузатый?
    28.03.2017 15:29
    1 | 4

    • BARBAdos 
      походу да... рейтинг ему этого не простит - ждем снижения.
      28.03.2017 15:44
      0 | 2

    • Sedmoy 
      Да ладно вам.  Ну приехал поп Охлобыст и чё?
      28.03.2017 16:59
      0 | 3

  • леха мамонтов 
    да накласть
    28.03.2017 17:06
    0 | 2
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