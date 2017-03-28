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В Тверской области 54 человека досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку

28 Марта 2017 14:07
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27 марта в России прошёл единый государственный экзамен по русскому языку в досрочный период. В Тверской области его участниками стали 54 человека, в том числе 52 — выпускники прошлых лет, двое — школьники, которые не смогут сдать экзамен в основные сроки по уважительным причинам. Узнать свои результаты они смогут не позднее 10 апреля.

ЕГЭ по русскому языку обязателен при поступлении в вузы на все специальности. Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата школьникам – 24, абитуриентам — 36 баллов.

Все экзамены досрочного периода проходят в областном центре, на базе Тверского педагогического колледжа. Пункт сдачи ЕГЭ оборудован по всем требованиям: в аудиториях организовано видеонаблюдение в онлайн-режиме, печать контрольных измерительных материалов и сканирование экзаменационных бланков осуществляется в присутствии экзаменующихся.

Процедуру проведения экзамена контролируют специалисты Министерства образования Тверской области, члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели.

Следующие досрочные экзамены — история и химия — пройдут 29 марта. Досрочный период ЕГЭ продлится до 14 апреля.

Основная часть выпускников школ Тверской области будет экзаменоваться с 29 мая по 1 июля, сообщает правительства Тверской области

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Метки: егэ тверская область
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