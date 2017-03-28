В Тверской области женщина получила условный срок за махинации с землей

Следствие установило, что с августа по ноябрь 2013 года Иванова, зная земельное законодательство, решила приобрести право собственности на земельный участок, расположенный в Мокшинском сельском поселении Конаковского района, на землях, которыми распоряжаться могла исключительно администрация Конаковского района. В дальнейшем женщина собиралась продать участок.

Для этого Иванова нашла 5 владельцев долей бывшего сельскохозяйственного предприятия ТОО «Мелково ЛТД», у которых обманом получила нотариальные доверенности на право формирование земельного участка. Она подыскала земельный участок, расположенный в районе деревне Безбородово Мокшинского сельского поселения, с высокой рыночной стоимость. При этом выделение земельного участка на этом месте в счет долей бывших работников сельскохозяйственного предприятия противоречило закону, о чем Иванова знала. Затем женщина получила поддельный протокол общего собрания участников коллективно-долевой собственности ТОО «Мелково ЛТД», в котором были указаны ложные сведения о возможности выделить земельный участок в районе деревни Безбородово.

Дальше мошенница обратилась к кадастровому инженеру, который на основании представленного протокола общего собрания участников коллективно-долевой собственности, составил межевой план, установив границы земельного участка, его местонахождение в районе деревни Безбородово, а также площадь участка в 81 500 кв. м., после чего передал его в кадастровую палату Тверской области.

Сотрудники кадастровой палаты поставили земельный участок на государственный кадастровый учет, присвоив ему несоответствующий действительности адрес - Мокшинское сельское поселение в границах ТОО «Мелково ЛТД». Позже женщина представила поддельные документы в управление Росреестра по Тверской области, сотрудники которого провели государственную регистрацию прав собственности 5 владельцев земельных долей на этом земельном участке. При этом Иванова скрыла от владельцев земельных паев факт регистрации их права собственности на землю. Дальше Иванова перепродала земельный участок подконтрольным ей людями, фактически получив возможность по своему усмотрению распоряжаться им.

В ноябре 2013 года она оформила в собственность найденного ею покупателя земельный участок по заведомо заниженной цене за 900 тысяч рублей, несмотря на то, что фактическая стоимость земельного участка составила более 6 миллионов 230 тысяч рублей.

Доказать вину Ивановой было достаточно сложно, ведь ее фамилия не фигурировала ни в одном из документов. В ходе следствия женщина утверждала, что не знала о том, что земельный участок никогда не располагался в границах бывшего ТОО «Мелково ЛТД», а поддельный протокол общего собрания она якобы получила от третьего лица, которого видела всего один раз и не проверила его.

Приговором суда Ольге Ивановой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ранее в 2015 году решением суда земельный участок возвращен в распоряжение администрации Конаковского района.

В настоящее время выявлен и расследуется еще один эпизод преступной деятельности Ольги Ивановой, совершенный по аналогичной схеме