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Тверские полицейские поехали в командировку на Северный Кавказ

Тверские полицейские поехали в командировку на Северный Кавказ - ТИА
28 Марта 2017 12:32
Автор:

Фоторепортаж

Отряд тверских полицейских должен обеспечивать порядок в регионе со сложной оперативной обстановкой. В рамках плановой смены личного состава в командировку на Северный Кавказ отправились около ста сотрудников со всей Тверской области. Тверские полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность на территории.

Начальник УМВД России по Тверской области  генерал-майор полиции Владимир Андреев, провожая отряд, пожелал личному составу с честью и доблестью выполнять боевые задачи.

- Приказываю при несении службы соблюдать тактичность и вежливость, уважать менталитет населения  и местные традиции. Уверен, что все сотрудники достойно представят Тверскую область на Северном Кавказе и справятся с поставленными задачами. Желаю вам благополучно вернуться домой живыми и невредимыми, - напутствовал бойцов начальник регионального УМВД.

В скором времени очередной сводный отряд, отбывший полугодовую командировку, вернется в Тверь.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области

 

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Метки: командировка на северный кавказ твесркие полицейские
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Комментарии (9)

  • Leandr 
    Если бы мне дали автомат, то я бы наверное не смог выполнить приказ Андреева (соблюдать тактичность и вежливость, уважать менталитет населения  и местные традиции). Таким уж меня мама родила, что я только в одиночках на гауптвахтах отсидел целый месяц (за несколько присестов). А что там сейчас на Северном Кавказе? - война вроде бы давно кончилась, деньги Кадырову сам бог дает, зачем там еще и наша полиция?
    28.03.2017 13:33
    1 | 5

  • uabumoderoff 
    Лучше бы отправились в Краснохолмский район землю пахать.Пользы больше будет,да и безопаснее.А на Кавказе пусть Кадыров за право порядком следит.Зря что ли он деньги получает!?
    28.03.2017 13:35
    0 | 8

    • Leandr 
       Вы правы, на таких ребятах как наши полицейские можно пахать. 
ПС. В Красном Холме землю давно никто не пашет, потому что нет землепашцев.
      28.03.2017 13:42
      0 | 4

      • BARBAdos 
        вы серьезно? Был бы я фермером или председателем колхоза, то пахать я б им точно не доверил - потом ни плуга, ни соляры, ни трактора не найдешь...
        28.03.2017 14:12
        0 | 3

        • Leandr 
          А может лопатами бы вскопали? Вроде не очень сложно - капай себе и капай. Иван Чонкин целое учреждение приобщил к труду, потом их и за уши от лопат не могли оттащить - понравилось копать. Еще и в Оленинском и в ряде других районов землю не возделывают. Половине УВД нашлось бы занятие.
          28.03.2017 14:23
          0 | 3

        • Leandr 
          Еще трудовые резервы сидят в вагончиках возле областного ГАИ - страховщики. Морды как двустворчатые ворота.
          28.03.2017 14:26
          0 | 3

  • BARBAdos 
    у нас как у укров, там АТО на донбассе, а у нас на сев. кавказе - только они местным даже пенсии не платят, а мы дотируем их бюджет на 80%... При этом уровень дотаций не снижается уже несколько лет - фактически сев. кавказ уже привык к этому иждивенчеству...
    28.03.2017 14:00
    0 | 6

  • sad 
    плохо конечно же, что мы туда, но еще хуже было бы если они к нам бы.
их бы "спецвойска" здесь бы рулили- командировали тутошними..
    28.03.2017 15:04
    1 | 1

    • antiER 
      Чего плохого? Ребята бабосов рубанут, плюсик в личное дело, медальку на мундир.
      28.03.2017 16:16
      1 | 1
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