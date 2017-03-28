Тверские полицейские поехали в командировку на Северный Кавказ

Отряд тверских полицейских должен обеспечивать порядок в регионе со сложной оперативной обстановкой. В рамках плановой смены личного состава в командировку на Северный Кавказ отправились около ста сотрудников со всей Тверской области. Тверские полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность на территории.

Начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Владимир Андреев, провожая отряд, пожелал личному составу с честью и доблестью выполнять боевые задачи.

- Приказываю при несении службы соблюдать тактичность и вежливость, уважать менталитет населения и местные традиции. Уверен, что все сотрудники достойно представят Тверскую область на Северном Кавказе и справятся с поставленными задачами. Желаю вам благополучно вернуться домой живыми и невредимыми, - напутствовал бойцов начальник регионального УМВД.

В скором времени очередной сводный отряд, отбывший полугодовую командировку, вернется в Тверь.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области