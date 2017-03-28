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Тверитяне отправятся в велопробег от устья до истока Волги

28 Марта 2017 11:37
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5 мая клуб «ВелоТверь» планирует начать велопробег от устья Волги до её истока. Путешествие по такому маршруту пройдёт впервые. Участники велопробега вдоль Волги рассчитывают преодолеть путь почти в 4 тыс. километров за 50 дней: завершение похода намечено на 24 июня. На первом этапе путешествия члены клуба «ВелоТверь» отправятся поездом из Твери в Астрахань, затем пересядут на велосипеды.

Маршрут проходит по территории 15 субъектов, через десятки городов, в том числе Волгоград, Саратов, Самару, Тольятти, Казань, Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Рыбинск и другие. Члены велоклубов регионов Поволжья планируют организовывать встречи велопробега, а также участвовать в нём на отдельных этапах.

В Тверской области участники пробега, кроме региональной столицы, посетят Калязин, Старицу, Осташков. Финальная точка — исток Волги в деревне Волговерховье, откуда велосипедисты вернутся обратно в Тверь.

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Метки: велопробег клуб велотверь
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Комментарии (1)

  • F 
    Главное чтобы не забыли запасные колеса, а то дорога Осташков - Волговерховье уже несколько лет не дорога. а направление.
    28.03.2017 11:44
    0 | 0
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