Женщина, которая вместе с сожителем замучила до смерти свою дочь, оказалась многодетной матерью

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Центрального района Твери, ранее судимого за разбой мужчины и его сожительницы по по статье "Убийство группой лиц с особой жестокостью малолетнего ребенка, вовлечение в совершение данного преступления несовершеннолетнего"

По версии следствия с вечера 13 августа 2016 года обвиняемые находились в квартире на ул. Склизкова в Твери вместе с детьми: юношей 2000 г.р., дочерьми 2002 и 2013 годов рождения, где вместе со старшим сыном распивали спиртное.

Девочку избивали за то, что она, делая уборку в квартире, выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, которая досталась отчиму по наследству. Избиение продолжалось до 3 часов ночи, пока от травматического шока от причиненной комбинированной травмы головы, туловища и конечностей потерпевшая не скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Тверской области сообщает, что за содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело в отношении их несовершеннолетнего соучастника расследуется в отдельном производстве.