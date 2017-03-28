За явку с повинной суд угонщику такси скостил срок на 2 месяца

Апелляционная инстанция Тверского областного суда рассмотрела жалобу 54-летнего ранее судимого гражданина Никонорова на приговор Торжокского городского суда от 8 февраля 2017 года. Мужчина признан виновным в автоугоне и ему был назначен приличный срок.

В ночь на 14 января 2016 года обвиняемый вместе с родственниками отмечал свадьбу сына. Они вызвали такси, чтобы ехать домой. Однако в машине молодожены поссорились, после чего девушка отказалась выйти из такси и потребовала отвезти её обратно. Между ней и водителем началась перебранка, таксист стал вытаскивать пассажирку из машины. Никоноров решил заступиться за невестку: ударил водителя, а затем, увидев, что в замке зажигания машины оставлены ключи, сел за руль и, проехав десять метров, врезался в припаркованный автомобиль.

Поскольку обвиняемый уже был осужден за совершение более тяжкого преступления, путем частичного сложения наказаний по двум приговорам окончательно городской суд назначил 10,5 лет лишения свободы.

При обжаловании приговора Никоноров в качестве довода указал, что суд первой инстанции не учёл его явку с повинной. Апелляционный суд снизил наказание до 10 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В остальном приговор Торжокского городского суда оставлен без изменения.