tvernews.ru
28 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

За явку с повинной суд угонщику такси скостил срок на 2 месяца

28 Марта 2017 10:56
Автор:

Апелляционная инстанция Тверского областного суда рассмотрела жалобу 54-летнего ранее судимого гражданина Никонорова на приговор Торжокского городского суда от 8 февраля 2017 года. Мужчина признан виновным в автоугоне и ему был назначен приличный срок.

В ночь на 14 января 2016 года обвиняемый вместе с родственниками отмечал свадьбу сына. Они вызвали такси, чтобы ехать домой. Однако в машине молодожены поссорились, после чего девушка отказалась выйти из такси и потребовала отвезти её обратно. Между ней и водителем началась перебранка, таксист стал вытаскивать пассажирку из машины. Никоноров решил заступиться за невестку: ударил водителя, а затем, увидев, что в замке зажигания машины оставлены ключи, сел за руль и, проехав десять метров, врезался в припаркованный автомобиль.

Поскольку обвиняемый уже был осужден за совершение более тяжкого преступления, путем частичного сложения наказаний по двум приговорам окончательно городской суд назначил 10,5 лет лишения свободы.

При обжаловании приговора Никоноров в качестве довода указал, что суд первой инстанции не учёл его явку с повинной. Апелляционный суд снизил наказание до 10 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В остальном приговор Торжокского городского суда оставлен без изменения.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: угон такси торжокский суд рецидив обжалование приговора никоноров
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
    За угон авто (ст 166 УК) дают от силы 5 лет. Значит он не угонщик, а вор, статья за хищение, а не угон.
    28.03.2017 11:54
    0 | 0

  • vo-vam 
    интересно как он явился с повинной? Врезался и пошёл признаваться?
    28.03.2017 12:01
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
90

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
67

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
66

Как быть с дорогами, которые есть только на бумаге?

2017-03-22 11:43
60

Коммунальный геноцид в Твери

2017-03-22 09:17
59

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

Исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов: «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию

2017-03-22 11:50
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100