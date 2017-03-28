В Тверской области «за руку» поймали серийного автовора

В Торжке Тверской области автовладельцы сообщили полиции о том, что неизвестный ограбил ночью их автомобили, которые были припаркованы во дворах домов. По подозрению в совершении 10 таких хищений был задержан 33-летний безработный местный житель. Мужчину поймали «за руку», когда он пытался ограбить очередное авто.

В полиции автомобильный потрошитель рассказал, что действовал по отработанной схеме: примечал отечественные легковушки, воровал аккумуляторы и ценные вещи, оставленные в авто. Аккумуляторы злоумышленник сдавал в пункт приема металла. Общий ущерб составил более 200 000 рублей.

Возбуждено десять уголовных дел по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража», мужчина заключен под стражу, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области