В Твери мужчина создал ОПГ и разорял страховые компании

Тверской областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда Твери от 16 декабря 2016 года.

Следствие установило, что для совершения преступлений в отношении страховых компаний, работающих в Твери, - ООО «Росгосстрах» и СОАО «ВСК», Артемом Каракетовым была создана организованная преступная группа.

Среди своих знакомых он подыскал трех человек, которых объединил в организованную преступную группу под своим патронатом, сплочённую одной целью - незаконным обогащением за счёт хищений денежных средств страховых компаний Твери. Кроме того, Каракетовым к совершению преступлений привлекались и другие лица, не входящие в состав организованной преступной группы.

Организатор и руководитель распределял роли соучастников при совершении преступлений, сам принимал активное участие в их совершении. В зависимости от того или иного преступления роль членов организованной преступной группы могла изменяться по указанию Каракетова, который, скрывая истинный размер дохода, каждый раз распределял роли в зависимости от личности и потребностей каждого участника.

С января 2012 года по сентябрь 2014 года подсудимые подыскивали жилые дома, в основном заброшенные, на территории Твери и Тверской области, оформляли их в собственность и страховали на суммы, превышающие реальную стоимость. Затем дома поджигали, а подсудимые обращались в страховую компанию для получения денежной компенсации.

По результатам рассмотрения уголовного дела руководителя преступной группы Каракетова суд признал виновным в совершении:

- 6 преступлений, предусмотренных ст.159.5 ч.4 УК РФ(мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, совершённое организованной группой);

- 4 преступления, предусмотренных ст.ст.30 ч.3, 159.5 ч.4 УК РФ(покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в крупном размере, совершённое организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца, по независящим от этих лиц обстоятельствам);

- преступления, предусмотренного ст.159.5 ч.3 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере);

- преступления, предусмотренного ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ (кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище);

- 2 преступления, предусмотренных ст.167 ч.2 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путём поджога);

- преступление, предусмотренного ст.168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершённое путём неосторожного обращения с огнём).

Приговором районного суда Каракетову назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Трое членов преступной группы также осуждены к различным срокам лишения свободы, сообщает Тверской областной суд

Остальные 11 подсудимых, не входивших в состав организованной группы, осуждены к лишению свободы условно.

Приговором суда удовлетворены гражданские иски ПАО СК «Росгосстрах» на сумму более 6,5 млн. рублей.