tvernews.ru
28 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери пройдёт православный молодежный фестиваль реконструкции "Копье св. Георгия"

28 Марта 2017 09:21
Автор:

7 мая в Парке Победы состоится православный молодежный фестиваль исторического моделирования "Копье св. Георгия". Воинские бои и сражения - ристания - будут посвящены небесному покровителю Св. Георгию Победоносцу и Дню воинской славы России - победе в Ледовом побоище.

Православный молодежный фестиваль зародился много лет назад под эгидой Тверской городской детской общественной организации «Дружина православных следопытов Святого Благоверного Великого Князя Михаила Тверского» и имел различные наименования. Под современным названием он проходит в четвертый раз.

Участники и зрители фестиваля смогут погрузиться в русскую этнокультурную среду. Помимо воинских ристаний, в программе запланированы выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, будут работать торговые ряды и многое другое.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: православный молодежный фестиваль реконструкции "Копье св. Георгия" православный молодежный фестиваль Копье Святого Георгия фестиваль реконструкции парк победы
Смотрите также:
Комментарии (7)

  • romich 
    Названьеце пошловатое.
    28.03.2017 09:41
    1 | 4

  • Leandr 
    У меня теща по отчеству Георгиевна, а я путаю, все время говорю Григорьевна. Она обижается, думает, что я специально
    28.03.2017 09:45
    0 | 3

    • horton 
      Выход есть - называйте ее мамой! ))
      28.03.2017 09:47
      0 | 3

      • Leandr 
        Пробовал, язык не поворачивается. Хорошо, что она живет в другом городе, я всю жизнь как сыр в масле катался.
        28.03.2017 09:51
        0 | 2

        • horton 
          Я помню. Вы рассказывали, что этот другой город далекооо )
          28.03.2017 09:57
          0 | 1

          • Leandr 
            4 тыс. километров
            28.03.2017 10:54
            0 | 2

  • arcadi007 
    А как совмещается православие с почитанием Святого Георгия?
Православными были язычники и они ни в какого Георгия не верили.
    28.03.2017 09:48
    1 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
90

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
67

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
66

Как быть с дорогами, которые есть только на бумаге?

2017-03-22 11:43
60

Коммунальный геноцид в Твери

2017-03-22 09:17
59

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

Исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов: «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию

2017-03-22 11:50
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100