В Твери пройдёт православный молодежный фестиваль реконструкции "Копье св. Георгия"

7 мая в Парке Победы состоится православный молодежный фестиваль исторического моделирования "Копье св. Георгия". Воинские бои и сражения - ристания - будут посвящены небесному покровителю Св. Георгию Победоносцу и Дню воинской славы России - победе в Ледовом побоище.

Православный молодежный фестиваль зародился много лет назад под эгидой Тверской городской детской общественной организации «Дружина православных следопытов Святого Благоверного Великого Князя Михаила Тверского» и имел различные наименования. Под современным названием он проходит в четвертый раз.

Участники и зрители фестиваля смогут погрузиться в русскую этнокультурную среду. Помимо воинских ристаний, в программе запланированы выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, будут работать торговые ряды и многое другое.