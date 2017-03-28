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В Тверской области в 2017 году возможность подключения к газу дополнительно обеспечат жителям более 3900 домовладений

28 Марта 2017 09:23
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На 128 млн рублей увеличено финансирование программы газификации на 2017 год в Тверской области, в том числе рамках программы «Газпром межрегионгаз» до 2021 года. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Дополнительные средства направят на строительство и проектирование 24 объектов в Старицком, Ржевском, Калязинском, Калининском, Вышневолоцком, Бологовском, Лихославльском, Рамешковском, Кимрском, районах. Это позволит подвести голубое топливо более чем к 3900 домовладениям, где проживают почти 9,5 тысячи человек, к 8 школам, 8 детским садам, 11 домам культуры, 7 фельдшерско-акушерским пунктам, офису врача общей практики и другим социальным объектам.

«По газификации мы должны идти опережающими темпами. Наличие газа на территории – это инвесторы, качество жизни, возможность дополнительно развивать жилищное и производственное строительство», – подчеркнул Игорь Руденя.

Министерству строительства и ЖКХ Тверской области переданы данные о перспективах газоснабжения этих территорий региональным Министерствам здравоохранения, образования, социальной зашиты населения, комитету по делам культуры. В ходе дальнейшей газификации ведомства должны предусмотреть возможность присоединения к инфраструктуре других подведомственных объектов.

Также на заседании Бюджетной комиссии обсуждался вопрос снижения стоимости подключения домовладений. Нередко для населения в районах врезки не по карману.

Игорь Руденя дал поручение проанализировать эти цифры, разработать рекомендации, которые позволят снизить ценообразование и обеспечат доступность подключения жителей к газу.

Главы муниципальных образований должны определять приоритетные точки на территориях, куда может быть проведен газ. Это позволит использовать преимущества газификации для дальнейшего привлечения инвесторов и развития бизнеса в районах, сообщает правительство Тверской области

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Метки: газификация тверская область
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