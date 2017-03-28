Тверские активисты ОНФ добились ликвидации незаконной свалки в Зубцове

Объект был нанесен местными жителями на интерактивную карту свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка», который направлен на борьбу с незаконными мусорными полигонами.

- По сообщению граждан, мусор со свалки, расположенной в черте города, не вывозился несколько месяцев. За это время отходами завалило не только контейнерную площадку, но и прилегающую к ней территорию, – рассказал представитель регионального отделения Народного фронта Вячеслав Щербаков.

Активисты ОНФ обратились в управление Роспотребнадзора и прокуратуру Зубцовского района. По итогам проверки контрольно-надзорные органы пришли к выводу, что свалка не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов и носит стихийный характер, а ее наличие нарушает права населения на благоприятную окружающую среду. Прокуратура направила исковое заявление в суд.

- На сегодняшний день суд еще не состоялся, однако местные жители сообщили о том, что мусор уже убран. Вместе с тем ОНФ не снимает пока этот вопрос с контроля и планирует следить за ситуацией, – сообщил Щербаков. Он отметил, что работа ведется и по другим сигналам.

В настоящий момент на интерактивной карте свалок на территории Тверской области отмечено 15 объектов. Незаконное складирование бытового и строительного мусора зафиксировано в Бельском, Осташковском, Зубцовском, Старицком, Конаковском, Торжокском, Вышневолоцком, Бологовском, Удомельском, Кашинском и Кимрском районах. Информацию по каждой из свалок активисты ОНФ проверяют в ходе выездов, после чего направляют обращения в адрес надзорных и исполнительных органов власти для устранения экологических нарушений.