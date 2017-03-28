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В Тверской области легковушка после столкновения с грузовиком вылетела в кювет

В Тверской области легковушка после столкновения с грузовиком вылетела в кювет - ТИА
28 Марта 2017 08:52
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27 марта около 08.00 на 376 км федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Западнодвинском районе 31-летний водитель на автомобиле "Гольф" при обгоне грузовика не справился с управлением, столкнулся с грузоперевозчиком, затем с металлическим отбойником, после чего автомобиль съехал в кювет.  31-летний водитель легкового автомобиля госпитализирован.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает всем жителям и гостям нашего региона, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет повысить культуру поведения на дорогах и сделать их более безопасными для водителей и пешеходов.

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Метки: дтп авария дтп с пострадавшими
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