В Тверской области легковушка после столкновения с грузовиком вылетела в кювет

27 марта около 08.00 на 376 км федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Западнодвинском районе 31-летний водитель на автомобиле "Гольф" при обгоне грузовика не справился с управлением, столкнулся с грузоперевозчиком, затем с металлическим отбойником, после чего автомобиль съехал в кювет. 31-летний водитель легкового автомобиля госпитализирован.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает всем жителям и гостям нашего региона, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет повысить культуру поведения на дорогах и сделать их более безопасными для водителей и пешеходов.