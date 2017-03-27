Тверской спортсмен взял "золото" всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

Дмитрий Вартанян из Твери стал победителем всероссийских соревнований памяти топографа Пастухова по спортивному ориентированию. Мероприятие проходило с 23 по 26 марта в городе Железноводск Ставропольского края, всего в нём приняли участие более 1000 спортсменов разных возрастных групп, сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Тверской области.

В первый день соревнований Дмитрий Вартанян, воспитанник тренера Павла Сергеева в КСШОР № 2, в группе мальчиков 17-18 лет занял первое место в спринте, выиграв у ближайшего преследователя 22 секунды. Во второй день в дисциплине кросс Дмитрий также уверенно одержал победу. В третий и четвёртый соревновательные дни он занял 7 и 6 места соответственно. По сумме четырех дней Дмитрий стал победителем в своей возрастной группе.