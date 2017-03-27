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Под Тверью пройдёт традиционный трофи-рейд "Весенняя распутица 2017"

Под Тверью пройдёт традиционный трофи-рейд "Весенняя распутица 2017" - ТИА
27 Марта 2017 19:49
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22 и 23 апреля Тверской джип-клуб «Лебёдушка» собирает сильнейших автоспортсменов и квадроциклистов на «Весенней распутице 2017». Открыта регистрация на участие в трофи-рейде.

В рамках мероприятия состоятся первенство джип-клуба «Лебёдушка» 2017 года по трофи-рейдам среди любителей (1-й этап); рейтинговый отборочный этап Чемпионата России по трофи-рейдам; областные соревнования Тверской области; 1-й этап Чемпионата Тверской области; 1-й этап Кубка Тверской области по трофи-рейдам в спортивных дисциплинах «ТР1» (1660811811Л) «ТР2» (1660821811Л) «абсолютный» (1661041811Л).

Зачетная категория GOODYEAR позволит принять участие в гонке обладателям любых внедорожников с минимальным уровнем подготовки. В первый соревновательный день участников ожидает свободное GPS-ориентирование, второй день будет посвящен зрителям и пройдет в формате кольцевой внедорожной гонки с двумя секциями. 

Подробности участия в группе джип-клуба "Лебёдушка".

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Метки: весенняя распутица 2017 трофи-рейд в тверской области соревнования внедорожников
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Комментарии (4)

  • ЧЕПАЕВ 
    С одной стороны это хорошо, а с другой стороны - уроды, приезжаю к другану в деревню за грибами, подъезжаем к лесу через поле, а там месиво, друган, говорит лебедушка тут чудила, пару дней, столько деревцев загубили и дорогу испоганили
    27.03.2017 20:08
    0 | 3

    • Хычник_Ёж 
      они много проселков загубили,и им насрать на людей,эти товарищи на покатушки ,а людям горе!
      27.03.2017 20:32
      0 | 3

    • serezhenkafe2018 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
      27.03.2017 23:23
      0 | 0

  • snake 
    В детстве не наигрались )
    27.03.2017 21:28
    0 | 1
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