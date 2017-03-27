Под Тверью пройдёт традиционный трофи-рейд "Весенняя распутица 2017"

22 и 23 апреля Тверской джип-клуб «Лебёдушка» собирает сильнейших автоспортсменов и квадроциклистов на «Весенней распутице 2017». Открыта регистрация на участие в трофи-рейде.

В рамках мероприятия состоятся первенство джип-клуба «Лебёдушка» 2017 года по трофи-рейдам среди любителей (1-й этап); рейтинговый отборочный этап Чемпионата России по трофи-рейдам; областные соревнования Тверской области; 1-й этап Чемпионата Тверской области; 1-й этап Кубка Тверской области по трофи-рейдам в спортивных дисциплинах «ТР1» (1660811811Л) «ТР2» (1660821811Л) «абсолютный» (1661041811Л).

Зачетная категория GOODYEAR позволит принять участие в гонке обладателям любых внедорожников с минимальным уровнем подготовки. В первый соревновательный день участников ожидает свободное GPS-ориентирование, второй день будет посвящен зрителям и пройдет в формате кольцевой внедорожной гонки с двумя секциями.

Подробности участия в группе джип-клуба "Лебёдушка".