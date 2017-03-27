tvernews.ru
28 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Более 300 спортсменов соберутся в Твери на первенстве ЦФО по вольной борьбе

27 Марта 2017 18:07
Автор:

1 и 2 апреля в Твери на базе ФОК им. Султана Ахмерова впервые в Тверской области состоится первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек. На соревнования соберутся более 300 участников из 16 регионов ЦФО, сообщает пресс-служба правительства области.

Сборная команда Тверской области выступит сильнейшим составом. Основные надежды тренерский штаб возлагает на многократных победителей и призеров всероссийских соревнований: Артема Попова и Тамерлана Фатахова (вольная борьба), а также членов сборной команды РФ Алену Петрову и Альбину Смирнову (женская борьба).

Организаторы соревнований - Правительство Тверской области и региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Тверской области».

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: первенство цфо по вольной борьбе в твери спортивные состязания в твери
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
86

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
67

Как быть с дорогами, которые есть только на бумаге?

2017-03-22 11:43
60

Коммунальный геноцид в Твери

2017-03-22 09:17
59

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
56

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

Исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов: «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию

2017-03-22 11:50
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100