Более 300 спортсменов соберутся в Твери на первенстве ЦФО по вольной борьбе

1 и 2 апреля в Твери на базе ФОК им. Султана Ахмерова впервые в Тверской области состоится первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек. На соревнования соберутся более 300 участников из 16 регионов ЦФО, сообщает пресс-служба правительства области.

Сборная команда Тверской области выступит сильнейшим составом. Основные надежды тренерский штаб возлагает на многократных победителей и призеров всероссийских соревнований: Артема Попова и Тамерлана Фатахова (вольная борьба), а также членов сборной команды РФ Алену Петрову и Альбину Смирнову (женская борьба).

Организаторы соревнований - Правительство Тверской области и региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Тверской области».