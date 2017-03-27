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Маленьких тверичан приглашают на мастер-классы и встречи с артистами цирка

Маленьких тверичан приглашают на мастер-классы и встречи с артистами цирка - ТИА
27 Марта 2017 17:48
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Тверской государственный цирк при поддержке администрации Твери в дни школьных каникул проведёт акцию «Цирк – территория детства», во время которой тверитяне смогут окунуться в цирковое закулисье, сообщает управление информации администрации Твери. В рамках акции ежедневно с 28 по 31 марта на Тверской площади будут проводиться мастер-классы и встречи с артистами цирка.

Программа мероприятий:
28 марта - мастер класс по жонглированию;
29 марта - встреча с Заслуженными артистами Владимиром и Натальей Исайчевыми - дрессировщиками хищников;
30 марта – встреча с клоунским дуэтом;
31 марта – встреча с артистами программы «Звёзды Монте-Карло» и экскурсия за кулисы.

Артисты расскажут гостям события, с какими сложностями им приходится сталкиваться, откроют секреты дрессуры, в том числе, в каком возрасте необходимо начинать дрессировать животных и каким образом. Кроме того, в викторине будут разыграны билеты на представление «Звёзды Монте-Карло», получить которые любой ребёнок сможет за правильный ответ на вопрос.

Мастер-классы и встечи будут проходить с 13:00 до 14:00 часов у памятника Семье возле фонтана, рядом с ярмаркой подарков и сувениров.

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Метки: цирковой мастер-класс для детей мастер-классы для детей тверской государственный цирк администрация твери
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