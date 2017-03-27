65 молодых художников, музыкантов, артистов из Тверской области стали стипендиатами губернатора

65 учащихся и выпускников образовательных учреждений культуры и искусства Тверской области стали стипендиатами губернатора региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Ежегодные стипендии и премии молодым жителям Верхневолжья, ярко проявившим себя в художественном творчестве, присваиваются правительством региона в рамках проекта «Молодые дарования тверского края».

Всего участниками конкурса на присуждение стипендии губернатора стали 211 человек: учащиеся школ искусств региона, а также студенты Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского, колледжа культуры имени Н.А. Львова и художественного колледжа имени А.Г. Венецианова. В числе номинаций — музыкальное исполнительство, театральное, хореографическое, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотография, искусство цирка, кино- и видеоискусство, социально-культурное проектирование.

Мастерство конкурсантов оценивало жюри — ведущие специалисты в области культуры и искусства Твери и Москвы: народные артисты, заслуженные деятели искусств, заслуженные работники культуры, лауреаты международных конкурсов, члены творческих союзов, профессора столичных вузов.

29 марта в Тверской академической областной филармонии состоится презентация стипендиатов - концерт и выставка художественного творчества.