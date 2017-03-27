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В Тверской области уменьшат расходы на содержание чиновников

27 Марта 2017 16:52
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В Тверской области в 2017 году планируется более чем на 400 млн рублей сократить расходы на государственное управление, содержание органов исполнительной власти и по другим административным направлениям. Об этом говорили на заседании Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Министерство финансов региона представило план мероприятий по бюджетной консолидации на 2017-2019 годы. Его выполнение позволит Тверской области получить от Федерации дотации на выравнивание бюджета - 3,9 млрд. рублей.

- «Дорожная карта» включает оптимизацию расходов на государственное управление. Затраты по этой статье уже уменьшены на 87 млн рублей, в том числе за счет снижения расходов на обеспечение деятельности депутатов Законодательного Собрания Тверской области. Сокращение по административным направлениям – возможность консолидации власти для работы на результат, – убежден Игорь Руденя.

В плане мероприятий предусмотрен пункт о том, что количество государственных служащих в регионе  увеличено не будет.

- Необходимо оптимизировать число региональных и муниципальных госслужащих в регионе. Так, по итогам поездки в Красный Холм принято решение об объединении администраций города и района. Нужно проанализировать другие муниципальные образования с точки зрения целесообразности этих процедур, – поручил Игорь Руденя Министерству финансов Тверской области.

Также оптимизировать число государственных служащих позволит переход на электронный документооборот в органах власти.

Другое важно направление – повышение эффективности работы бюджетных учреждений. По мнению губернатора, их руководители должны демонстрировать хозяйский подход, рассчитывать варианты снижения затрат, в том числе на коммунальное хозяйство, проводить мероприятия по повышению энергоэффективности и инвентаризации неиспользуемого имущества.

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Метки: игорь руденя минфин содержание чиновников
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Комментарии (13)

  • Бертран 
    "Повышение эффективности работы бюджетных учреждений. По мнению губернатора, их руководители должны демонстрировать хозяйский подход, рассчитывать варианты снижения затрат, в том числе на коммунальное хозяйство, проводить мероприятия по повышению энергоэффективности и инвентаризации неиспользуемого имущества."
Мнение мудрого человека, хозяйственника. Давно пора.
    27.03.2017 17:07
    2 | 2

    • BARBAdos 
      а все предшественники - дураки нерадивые были?
      27.03.2017 17:14
      0 | 6

      • Proletary 
        А что, не были? Снимут этого - и тогда "узнаем мы всю правду про него".
        Прикрепленные видео:
        Прикрепленное видео
        27.03.2017 17:29
        0 | 4

  • Proletary 
    Какая же катастрофа постигла рейтингоносца в Красном холме, что он такие вольтерьянские мысли заимел?
    27.03.2017 17:10
    0 | 4

    • BARBAdos 
      население всего района с самим Холмом - 11 тыс. чел., и работают 2 администрации! Это если б у нас в городе, каждая многоэтажка свою администрацию имела...
      27.03.2017 17:54
      0 | 0

      • Proletary 
        То есть губернатор ездил, чтобы лично убедиться. Похвально.
        27.03.2017 17:58
        0 | 0

  • RSERG 
    А если чиновникам уменьшить зарплаты до минимальной, то еще больше можно сократить расходы.
    27.03.2017 17:11
    0 | 5

    • bublik 
      а если сократить и число оных, то и ещё экономия будет.
      27.03.2017 17:17
      0 | 3

  • Zorkiy 
    В Красном Холме и одна то не окупается, небось...
    27.03.2017 17:12
    0 | 2

  • Whois 
    Ну экономят как правило в итоге на нижних эшелонах.
Так шта верхние еще прибавку за экономию получат.
    27.03.2017 17:47
    0 | 1

  • BARBAdos 
    Красный Холм - это еще не самая жесть. Руденя съезди в какой-нибудь Жарковский - сразу куча умных мыслей в голову придет, рейтинг зашкаливать будет!
    27.03.2017 17:49
    0 | 0

    • Zorkiy 
      Не факт, там в Жарках курортные места, озеро Щучье, Чистик  - перспективы есть...
      27.03.2017 17:55
      0 | 0

    • Proletary 
      В Максатиху, гранатой по начальственной тыкве.
      27.03.2017 17:59
      0 | 0
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