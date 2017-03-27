В Тверской области уменьшат расходы на содержание чиновников

В Тверской области в 2017 году планируется более чем на 400 млн рублей сократить расходы на государственное управление, содержание органов исполнительной власти и по другим административным направлениям. Об этом говорили на заседании Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Министерство финансов региона представило план мероприятий по бюджетной консолидации на 2017-2019 годы. Его выполнение позволит Тверской области получить от Федерации дотации на выравнивание бюджета - 3,9 млрд. рублей.

- «Дорожная карта» включает оптимизацию расходов на государственное управление. Затраты по этой статье уже уменьшены на 87 млн рублей, в том числе за счет снижения расходов на обеспечение деятельности депутатов Законодательного Собрания Тверской области. Сокращение по административным направлениям – возможность консолидации власти для работы на результат, – убежден Игорь Руденя.

В плане мероприятий предусмотрен пункт о том, что количество государственных служащих в регионе увеличено не будет.

- Необходимо оптимизировать число региональных и муниципальных госслужащих в регионе. Так, по итогам поездки в Красный Холм принято решение об объединении администраций города и района. Нужно проанализировать другие муниципальные образования с точки зрения целесообразности этих процедур, – поручил Игорь Руденя Министерству финансов Тверской области.

Также оптимизировать число государственных служащих позволит переход на электронный документооборот в органах власти.

Другое важно направление – повышение эффективности работы бюджетных учреждений. По мнению губернатора, их руководители должны демонстрировать хозяйский подход, рассчитывать варианты снижения затрат, в том числе на коммунальное хозяйство, проводить мероприятия по повышению энергоэффективности и инвентаризации неиспользуемого имущества.