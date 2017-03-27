Под Тверью фура столкнулась с легковушкой и опрокинулась на бок

ДТП произошло примерно в 15.00 под Тверью на трассе М-10, после Тургиновской развязки. Фура столкнулась с легковушкой и опрокинулась на бок. Легковушка осталась без передней части. В пресс-службе УГИБДД по Тверской области ТИА пояснили, что в ДТП никто не пострадал. На 16.20 – фуру пытаются убрать с дороги, чтобы избежать серьезного затора.

Фото: Анастасия Бойкова, видео Виталий Крылов «ВК» группа «Подслушано у водителей. Тверь»