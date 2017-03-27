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Под Тверью фура столкнулась с легковушкой и опрокинулась на бок

Под Тверью фура столкнулась с легковушкой и опрокинулась на бок - ТИА
27 Марта 2017 16:39
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Фоторепортаж
Видео

ДТП произошло примерно в 15.00 под Тверью на трассе М-10, после Тургиновской развязки. Фура столкнулась  с легковушкой и опрокинулась  на бок. Легковушка осталась без передней части. В пресс-службе УГИБДД по Тверской области ТИА пояснили, что в ДТП никто не пострадал. На 16.20 – фуру пытаются убрать с дороги, чтобы избежать серьезного затора.

Фото: Анастасия Бойкова, видео Виталий Крылов «ВК» группа «Подслушано у водителей. Тверь»

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Метки: фура столкнулась с легковушкой фура опрокинулась на бок пробка на трассе М-10
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Комментарии (2)

  • Судья 
    пробка просто ппц какая походу дела
    27.03.2017 16:42
    0 | 2

  • bublik 
    каждый день там езжу. и придурков "мне же надо" там полно. разметка и знаки "обгон запрещён" им не указ. вот и лезут на встречку, либо подрезают пытаясь вклинится назад. при этом обогнать им удаётся одну, две машины.
    27.03.2017 17:25
    0 | 1
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