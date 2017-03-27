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В Твери мать и отчим запытали ребенка до смерти за выброшенную крышку от кастрюли

27 Марта 2017 16:20
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В ночь на 14 августа в квартире на ул. Склизкова пьяные мать и отчим избивали ремнем и гантельным грифом 13-летнюю девочку за то что та, делая уборку в квартире, выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, которая досталась отчиму по наследству. Когда девочка теряла сознание от боли, ее поливали кипятком. Ребенок умер от травматического шока. Отчим Сергей Балашов и мать Анастасия Кулагина предстанут перед судом.

Как сообщает пресс-служба Тверского областного суда,  решается вопрос о назначении к слушанию  уголовного дела жителей Твери - ранее судимого Сергея Балашова и Анастасии Кулагиной, обвиняемых в убийстве малолетней дочери, совершённом с о­собой жестокостью, а также вовлечении в преступление несовершеннолетнего сына (пункты «в,ж,д» ч. 2 ­ст. 105 УК РФ, ч. 4 с­т. 150 УК РФ). В пытках принимал участие брат погибшей  девочки, уголовное дело в отношении него  выделено в отдельное производство.

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Метки: пытки мать и отчим запытали девочку до смерти жестокое убийство убийство ребёнка в твери убийство ребёнка
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Комментарии (4)

  • russs 
    #вернутьсмертнуюказнь
    27.03.2017 17:03
    2 | 5

    • Zorkiy 
      Для соседей, которые ничего "не замечали"...
      27.03.2017 17:43
      0 | 0

    • GOREZ 
      Бедная девочка, этих бы "родителей" так бы!
      27.03.2017 17:51
      0 | 1

  • uabumoderoff 
    Что то не договаривается пресс-служба.Не верится,что дело в такой семейной"реликвии".Крышка же не золотая,не серебряная....
    27.03.2017 17:10
    2 | 0
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