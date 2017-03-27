В Твери мать и отчим запытали ребенка до смерти за выброшенную крышку от кастрюли

В ночь на 14 августа в квартире на ул. Склизкова пьяные мать и отчим избивали ремнем и гантельным грифом 13-летнюю девочку за то что та, делая уборку в квартире, выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, которая досталась отчиму по наследству. Когда девочка теряла сознание от боли, ее поливали кипятком. Ребенок умер от травматического шока. Отчим Сергей Балашов и мать Анастасия Кулагина предстанут перед судом.

Как сообщает пресс-служба Тверского областного суда, решается вопрос о назначении к слушанию уголовного дела жителей Твери - ранее судимого Сергея Балашова и Анастасии Кулагиной, обвиняемых в убийстве малолетней дочери, совершённом с о­собой жестокостью, а также вовлечении в преступление несовершеннолетнего сына (пункты «в,ж,д» ч. 2 ­ст. 105 УК РФ, ч. 4 с­т. 150 УК РФ). В пытках принимал участие брат погибшей девочки, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.