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В Тверской области фельдшер пытался пронести в колонию 46 сим-карт, сотовые телефоны и лекарства

В Тверской области фельдшер пытался пронести в колонию 46 сим-карт, сотовые телефоны и лекарства - ТИА
27 Марта 2017 16:00
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Фельдшера медико-санитарной части ИК-1 задержали в ходе отработки оперативной информации сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии № 1.

В ходе его досмотра обнаружили спрятанные средства мобильной связи и аксессуары к ним: два сотовых телефона, два USB кабеля, две гарнитуры, две флеш-карты, два картридера, 46 сим-карт различных операторов сотовой связи, а также 5 ампул лекарственного средства «Ретаболил».

Весь этот обширный ассортимент запрещенных предметов мужчина припрятал в носках и в обуви под стельками, сообщает УФСИН РФ по Тверской обалсти

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Метки: запрещённые предметы в колонии пронес предметы в колонию уфсин
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Комментарии (5)

  • Бертран 
    Вот так вот, господа- один доктор детей спасает несчастных в нелегких условиях, а другой мошну набивает, помогая опасным злодеям в их гнусных затеях. Мир многогранен!
    27.03.2017 16:24
    1 | 2

    • Житель подземелья 
      Может все-таки медикам платить нормально надо? Ну так, для начала? Ну и в государственных медицинских заведениях тоже, частники в общем и целом платят более-менее адекватно? Не? Тогда в бизнес, вслед за учителями.
      27.03.2017 16:35
      0 | 2

  • BARBAdos 
    ритаболил - это вроде как анаболик, не наркота какая то, а длянабора мышечной массы, т.е. зэки спортом на зоне занимаются, встали так сказать на путь исправления, а вертухаи всякие толкают их обратно в трясину преступного мира...

Интересно, а витамины тоже на зону нельзя?
    27.03.2017 17:11
    0 | 0

  • horton 
    Стесняюсь спросить: это ж какой размер ноги у фершала? )))
    27.03.2017 17:25
    0 | 0

  • Professor 
    Во-первых, на снимке я вижу не 46, а 47 сим-карт.

Во-вторых, не вижу ни одной сим-карты МТС.
В том месте МТС не ловит, у МТС нет выгодных тарифов для зэков, или у МТС лучше всех поставлена защита от вымогателей и разводителей на деньги?
    27.03.2017 17:48
    0 | 0
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