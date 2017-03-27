В Тверской области фельдшер пытался пронести в колонию 46 сим-карт, сотовые телефоны и лекарства

Фельдшера медико-санитарной части ИК-1 задержали в ходе отработки оперативной информации сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии № 1.

В ходе его досмотра обнаружили спрятанные средства мобильной связи и аксессуары к ним: два сотовых телефона, два USB кабеля, две гарнитуры, две флеш-карты, два картридера, 46 сим-карт различных операторов сотовой связи, а также 5 ампул лекарственного средства «Ретаболил».

Весь этот обширный ассортимент запрещенных предметов мужчина припрятал в носках и в обуви под стельками, сообщает УФСИН РФ по Тверской обалсти