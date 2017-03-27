tvernews.ru
27 марта Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверская область получит дополнительно более 300 млн рублей на развитие АПК

27 Марта 2017 15:21
Автор:

Из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства Тверской области. Поддержка федерального центра позволит эффективнее решать вопросы, стоящие перед отраслью, убежден Губернатор Игорь Руденя.

- В Тверской области это должно быть выражено в росте объёмов производства, вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, развитии малого и среднего бизнеса на селе, создании новых рабочих мест и, как следствие, повышении качества жизни в сельской местности, — сказал глава региона на недавнем заседании Правительства области.

Договоренность о выделении средств была достигнута по итогам рабочей встречи заместителя Председателя Правительства Тверской области – Министра сельского хозяйства региона Павла Мигулева с первым заместителем Министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым.

167 млн рублей будут направлены на увеличение лимитов по краткосрочному льготному кредитованию, около 100 млн рублей – на устойчивое развитее сельских территорий, около 50 млн – на развитие льняного комплекса региона.

Льноводство - одна из приоритетных отраслей АПК Тверской области. Планируется, что в 2017 году общая площадь посева льна-долгунца в регионе составит 6,9 тыс. га. Аграрии рассчитывают получить рекордный за последние несколько лет урожай в 6 тыс. тонн льноволокна.

В целом на поддержку агропромышленного комплекса Верхневолжья в этом году будет направлено более 2 млрд рублей из федерального бюджета и порядка 400 млн рублей из областного. Ожидается, что благодаря этому показатели отрасли существенно улучшатся. Так, по прогнозам Министерства сельского хозяйства региона, в денежном выражении производительность АПК Верхневолжья в 2017 году составит более 39 млрд рублей: 26,6 млрд рублей по направлению растениеводства и 12,5 млрд рублей в животноводстве, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: 300 млн рублей на развитие АПК тверская область
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • AlbatroS 
    Хорошая новость, только АПК у нас в таком болоте, что и за 300 лямов не вытянешь)
    27.03.2017 15:45
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
86

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
67

Как быть с дорогами, которые есть только на бумаге?

2017-03-22 11:43
60

Коммунальный геноцид в Твери

2017-03-22 09:17
59

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

Анастасия Волочкова разместила фото с Игорем Руденей и Андреем Белоцерковским в Instagram

2017-03-23 18:17
48

Исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов: «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию

2017-03-22 11:50
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100