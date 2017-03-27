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Шестилетний музыкант из Твери протрубил гимн в шоу «Лучше всех!»

Шестилетний музыкант из Твери протрубил гимн в шоу «Лучше всех!» - ТИА
27 Марта 2017 15:04
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Видео

Ярослав Унтерберг принял участие в шоу «Лучше всех» Максима Галкина. Ярославу 6 лет, ровно половину своей жизни он занимается игрой на трубе – «своей специальностью», как говорит юный участник. 

Ярослав учится в гимназии. На вопрос, гоняет ли он в мяч с друзьями, серьёзно отвечает, что спорт - это не его.

Зарплата юного музыканта составляет 20 тысяч рублей. Где именно он зарабатывает, не уточняется. Мама признается из зала, что зарабатывает меньше, чем Ярослав, и сын с полной уверенностью называет себя «миллионером в семье». Кроме того, Ярослав себя считает серьезным человеком, который мало улыбается.

В финале выпуска ведущий Максим Галкин под аккомпанемент Ярослава поднял флаг шоу «Лучше всех».

Первым участником проекта из тверской области стал Александр Кравченко из Торжка. Он выступил в довольно непривычном для этого возраста амплуа научного деятеля, показав знания в различных точных науках, таких, как математика, физика, химия, астрономия и даже космология.

Проголосовать за Ярослава можно на сайте Первого канала.

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Видео Первый канал
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Метки: лучше всех максим галкин музыкант из твери ярослав Унтерберг
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Комментарии (1)

  • Bonch 
      Молодец. Жаль только,  что у родителей  такой  маленький  доход. Москвичи  в  шоке,  поди?
    27.03.2017 16:45
    0 | 1
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