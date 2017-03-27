Шестилетний музыкант из Твери протрубил гимн в шоу «Лучше всех!»

Ярослав Унтерберг принял участие в шоу «Лучше всех» Максима Галкина. Ярославу 6 лет, ровно половину своей жизни он занимается игрой на трубе – «своей специальностью», как говорит юный участник.

Ярослав учится в гимназии. На вопрос, гоняет ли он в мяч с друзьями, серьёзно отвечает, что спорт - это не его.

Зарплата юного музыканта составляет 20 тысяч рублей. Где именно он зарабатывает, не уточняется. Мама признается из зала, что зарабатывает меньше, чем Ярослав, и сын с полной уверенностью называет себя «миллионером в семье». Кроме того, Ярослав себя считает серьезным человеком, который мало улыбается.

В финале выпуска ведущий Максим Галкин под аккомпанемент Ярослава поднял флаг шоу «Лучше всех».

Первым участником проекта из тверской области стал Александр Кравченко из Торжка. Он выступил в довольно непривычном для этого возраста амплуа научного деятеля, показав знания в различных точных науках, таких, как математика, физика, химия, астрономия и даже космология.

Проголосовать за Ярослава можно на сайте Первого канала.