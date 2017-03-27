Сумоистка из Осташкова Светлана Петрова будет представлять нашу страну на чемпионате Европы

С 20 по 24 марта 2017 года в Смоленске прошли Чемпионат России по борьбе сумо среди мужчин и женщин и Первенство России по борьбе сумо среди юниоров и юниорок до 22 и 24 лет.

На этих соревнованиях успешно выступила сборная команда борцов сумо Тверской области (из Осташкова – руководитель Дмитрий Батынин и Твери «Клуб Кайман» – руководитель Павел Панской). Наши земляки в яростных схватках на дохе завоевали 4 медали разного достоинства - две золотые и две бронзовые - и два пятых места.

Светлана Петрова из Осташкова, тренирующая у своего отца Михаила Петрова, завоевала две золотые и одну бронзовую медали в весовой категории 80 килограмм в разных возрастных группах, после этих побед она попала в сборную России по сумо, и завоевала право представлять нашу область и страну на чемпионате Европы в Тбилиси, который пройдет в конце апреля 2017 года.

Ее отец Михаил Петров завоевал бронзовую медаль в весовой категории 100 кг. Представитель ВКС России Евгений Шерстобоев из Твери дебютировав на Чемпионате России в самой престижной в этом виде борьбы – супертяжелой весовой категории завоевал пятое место. Инна Белузина из Осташкова также стала пятой.

Президент Тверской областной федерации сумо, заслуженный наставник Российского союза боевых искусств Андрей Годько считает, что это отличный результат команды Тверской области обусловлен слаженной работой всей Федерации – руководства, тренеров, спортсменов.