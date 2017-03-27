В Конакове у местного ДК укоротили ели

В городе Конаково Тверской области у ДК «Современник» наполовину спилили ели, об этом в письме ТИА сообщил читатель Илья с просьбой узнать, зачем так «облагородили» деревья. В доме культуры редакции пояснили, что спилили деревья 26 марта с разрешения администрации города.

Сотрудница ДК зачитала выдержки из разрешения: по поводу «опиловки» городская власть не возражает, но нельзя уничтожать деревья. Ели спилили потому, что их корни так разрослись, что ушли под здание дома культуры, сотрудники стали опасаться, что здание ДК может рухнуть, пояснили ТИА в «Современнике».

Фото: группа "Вконтакте" "Конаково Сити".