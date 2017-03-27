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В Конакове у местного ДК укоротили ели

В Конакове у местного ДК укоротили ели - ТИА
27 Марта 2017 13:33
Автор:

Фоторепортаж

В городе Конаково Тверской области у ДК «Современник» наполовину спилили ели, об этом в письме ТИА сообщил читатель Илья с просьбой узнать, зачем так «облагородили» деревья. В доме культуры редакции пояснили, что спилили деревья 26 марта с разрешения администрации города.

Сотрудница ДК зачитала выдержки из разрешения: по поводу «опиловки» городская власть не возражает, но нельзя уничтожать деревья. Ели спилили потому, что их корни так разрослись, что ушли под здание дома культуры, сотрудники стали опасаться, что здание ДК может рухнуть, пояснили ТИА в «Современнике».

Фото: группа "Вконтакте" "Конаково Сити".

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Метки: спилили ели конаково ДК Современник опиловка
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Комментарии (8)

  • Алексей Владимирович 
    в деревнях дефективных на цельный век хватит
    27.03.2017 13:37
    1 | 8

  • Leo-L 
    Ужасный вид. ((
А что, если вот так ели отполовинить, то корни тоже выйдут назад из под фундамента?
    27.03.2017 13:39
    0 | 13

  • peshehod 
    Мда, это вам не в Англии 300 лет газон подстригать. Здесь русский размах, и пошло оно всё нах!
    27.03.2017 13:40
    0 | 9

  • hell 
    Да все просто, -кому-то из окон здания вид был ограничен...)) А если  если про корни говорить,- уахаха-хахаха... помогло?
    27.03.2017 13:47
    0 | 6

  • horton 
    Видимо, кто-то (администрация/ДК) хотел под корень, кто-то - оставить как было... Нашли золотую середину, как говорится...
    27.03.2017 14:03
    0 | 6

  • Zorkiy 
    В старое время говаривали - "укоротили руки"...
    27.03.2017 14:17
    0 | 1

  • USSR 
    Вывеску кафе они загораживали! Какие нахрен корни, что здания обрушают???
    27.03.2017 14:34
    0 | 3

  • Beqbmak 
    ..
    Прикрепленные изображения:
    27.03.2017 15:58
    0 | 1
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