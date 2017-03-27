25 марта клуб «С-Фитнес» в Твери провел конкурс спортивной красоты

Праздник красоты и силы прошел в тверском баре «Mamonts». Перед членами жюри и зрителями выступили 5 конкурсанток финального шоу – Виктория Данилова, Ангелина Маркина, Нелли Зайцева, Юлия Громова и Юлия Клочкова.

Открыли праздничный вечер очаровательные девушки из студии восточного танца «Sansar» с красивой и нежной постановкой «Невеста» от хореографа Елены Сантамарии.

Все конкурсантки были абсолютно разными, но все – красавицы и спортсменки. Первым делом судьям пришлось оценивать их сольный конкурс, где каждая показала свои таланты. Виктория Данилова удивила всех низкокалорийным тортом, который заранее испекла на конкурс вместе со своими малышами, показав зрителям видеоролик о том, как проходил процесс приготовления.

Ангелина Маркина, как истинный любитель фитнеса и персональный тренер, устроила эффектную фитнес-прокачку на сцене в виде тренировки с бодибаром. Нелли Зайцева спела лиричную песню о любви. Юлия Громова продемонстрировала ритмичную постановку с фитболом, доказав, что и на уроке фитнеса есть место красоте и изяществу движений. Юлия Клочкова исполнила незабываемый танец в стиле тверк.

Девушки также представили публике свой коллективный танец на популярную песню певца Артема Пивоварова – «Стихия». Это была экспериментальная фитнес-постановка с элементами тай бо и востока от хореографа и фитнес-тренера Екатерины Гавриловой. Так, по задумке автора, конкурсантки могли продемонстрировать одновременно и свою силу, и свою красоту, как одну стихию.

Завершающим этапом конкурса было энергичное дефиле в купальниках. В рамках шоу также выступили звезды российской и международной эстрады: Дмитрий Седов и экзотичный певец Doctor X. Дмитрий, кстати, не только украсил праздник своим ярким выступлением, но и активно работал в жюри. Как певец, продюсер и хореограф с большим опытом работы, он старался судить участниц максимально профессионально.

Председателем жюри была управляющая клубом «С-Фитнес» в Твери Алена Игуменова. А снимал все это действо официальный фотограф мероприятия – Михаил Андерсон, который предварительно провел большую работу с каждой участницей, сделав fashion съемки и в стенах фитнес-клуба «С-Фитнес», и в баре «Mamonts» для портфолио конкурсанток в разных образах. Ведущим мероприятия был креативный Дмитрий Бурганов, а Dj конкурса «Мисс С-Фитнес 2017» – Андрей Truff.

Для каждой конкурсантки была своя номинация: «Мисс Талант» – Виктория Данилова, «Мисс Грация» – Юлия Громова, «Мисс Улыбка» – Юлия Клочкова, «Мисс Информ69» – Ангелина Маркина, а титул «Мисс С-Фитнес» получила Нелли Зайцева. Всего 10 месяцев назад она стала мамочкой, но уже сейчас показала, что и молодые мамы могут носить гордое звание – «Мисс Фитнес», продемонстрировав свою прекрасную физическую форму, талант в танце и очаровав судей своим нежным вокалом. Все участницы получили памятные подарки от партнеров проекта и федерального портала о фитнесе и танцах «Fitness-Bellydance.ru»

Хотите принять участие в новом конкурсе «Мисс Фитнес»? Легко!

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Сайт: http://tver.fitness-super.ru/

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