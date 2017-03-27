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В Тверской области временно запретили рыбалку

В Тверской области временно запретили рыбалку - ТИА
27 Марта 2017 12:15
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В Тверской области по правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна устанавливается запрет на ловлю рыбы. Запрет не распространяется только на рыбаков с одной поплавочной удочкой. Рыбачить можно только с берега, на удочке может быть не более двух крючков. В местах нереста ловля рыбы запрещена для всех безоговорочно.

- с 15 апреля по 1 июня - в Рыбинском водохранилище в пределах административных границ Тверской области;
- с 1 мая по 10 июня - в Иваньковском и Угличском водохранилищах, в реке Волга с ее притоками;
- с 1 мая по 10 сентября - на плесе Весцо и в заливе Огороды (от деревни Светлица до деревни Ляпино) в озере Селигер;
- с 20 апреля по 30 мая - в озерах Песьво и Удомля;
- с 5 мая по 15 июня - в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения области;
- с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах

- с 12 марта по 20 апреля - щуки в водоемах-охладителях ТЭЦ, ГРЭС, АЭС;
- с 22 марта по 30 апреля - щуки в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения области;
- с 1 апреля по 10 мая - язя;
- с 10 апреля по 10 мая - жереха;
- с 1 апреля по 1 мая - судака.

Кроме того, на срок с 22 марта по 15 июня постановлением Администрации Тверской области вводится запрет на использование маломерных судов с мотором на водоемах Тверской области. Запрет не распространяется на суда служб жизнеобеспечения (здравоохранение, почта, доставка продуктов и   другие) Сообщает министерство природных ресурсов и экологии Тверской области

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Метки: запрет на рыбалку запрет на ловлю рыбы запрет на использование маломерных судов
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Комментарии (2)

  • peshehod 
    Рыбака бронзового теперь развернут на 180 градусов?
    27.03.2017 15:28
    0 | 2

  • Evgeniy1206 
    ТИА, повнимательнее перечитайте первоисточник.
    27.03.2017 15:45
    0 | 0
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