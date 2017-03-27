В Тверской области временно запретили рыбалку

В Тверской области по правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна устанавливается запрет на ловлю рыбы. Запрет не распространяется только на рыбаков с одной поплавочной удочкой. Рыбачить можно только с берега, на удочке может быть не более двух крючков. В местах нереста ловля рыбы запрещена для всех безоговорочно.

- с 15 апреля по 1 июня - в Рыбинском водохранилище в пределах административных границ Тверской области;

- с 1 мая по 10 июня - в Иваньковском и Угличском водохранилищах, в реке Волга с ее притоками;

- с 1 мая по 10 сентября - на плесе Весцо и в заливе Огороды (от деревни Светлица до деревни Ляпино) в озере Селигер;

- с 20 апреля по 30 мая - в озерах Песьво и Удомля;

- с 5 мая по 15 июня - в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения области;

- с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах

- с 12 марта по 20 апреля - щуки в водоемах-охладителях ТЭЦ, ГРЭС, АЭС;

- с 22 марта по 30 апреля - щуки в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения области;

- с 1 апреля по 10 мая - язя;

- с 10 апреля по 10 мая - жереха;

- с 1 апреля по 1 мая - судака.



Кроме того, на срок с 22 марта по 15 июня постановлением Администрации Тверской области вводится запрет на использование маломерных судов с мотором на водоемах Тверской области. Запрет не распространяется на суда служб жизнеобеспечения (здравоохранение, почта, доставка продуктов и другие) Сообщает министерство природных ресурсов и экологии Тверской области