В Тверской области похолодает до -15

Конец марта преподносит сюрпризы: морозы, сильный ветер, гололёд. Так, по сообщению Тверского гидрометцентра, 27-28 марта в Тверской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами до 12-17 м/с. В течение недели будет понижаться температура воздуха: если 29 марта ночью столбики термометров опустятся до отметки -8 градусов, то уже в пятницу, 31 марта, до -15. Днём будет теплее -3...+2.

Что касается осадков, то погода будет неустойчивая: переменная облачность, иногда дожди, иногда снег. На дорогах - гололёд.

Так что рановато мы переобулись - и водители, и пешеходы. Надо снова доставать зимние сапоги, шапки, куртки.