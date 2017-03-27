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В Тверской области похолодает до -15

В Тверской области похолодает до -15 - ТИА
27 Марта 2017 11:55
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Конец марта преподносит сюрпризы: морозы, сильный ветер, гололёд. Так, по сообщению Тверского гидрометцентра, 27-28 марта в Тверской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами до 12-17 м/с. В течение недели будет понижаться температура воздуха: если 29 марта ночью столбики термометров опустятся до отметки -8 градусов, то уже в пятницу, 31 марта, до -15. Днём будет теплее -3...+2.

Что касается осадков, то погода будет неустойчивая: переменная облачность, иногда дожди, иногда снег. На дорогах - гололёд.

Так что рановато мы переобулись  - и водители, и пешеходы. Надо снова доставать зимние сапоги, шапки, куртки. 

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Метки: прогноз погоды погода в твери похолодание конец марта морозы в марте погода в тверской области
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Комментарии (5)

  • peshehod 
    Это мстя Недимона: "Я вам покажу кроссовки!"
    27.03.2017 12:26
    0 | 14

  • hatamoto san 
    у природы нет плохой погоды,
каждая погода - благодать(с)  (((((((((((((
    27.03.2017 12:29
    3 | 7

  • Shumadan 
    Ну с обувью понятно, это личное дело каждого, а вот "переобувшимся" автомобилистам не мешало бы на ОТ это время поездить.
    27.03.2017 15:06
    2 | 3

  • Small19 
    Не пойму где это вычитали???
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    27.03.2017 17:35
    0 | 0

  • simpatichnay 
    Как же так,я уже и билеты взял на 31е марта, кусты везу сажать. Вы давайте там,не озоруйте. Плюс 15 чтоб была!
    Прикрепленные изображения:
    27.03.2017 17:57
    0 | 0
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