По факту гибели двух братьев в Тверской области следователи проводят проверку

27 марта в СУ СК РФ по Тверской области доложили, что на пожаре в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном в деревне Кочемли Кашинского района, обнаружили тела двух братьев 1956 и 1958 годов рождения. Один из мужчин был хозяин сгоревшего дома. Теперь следователи поводят проверку.
На месте происшествия при внешнем осмотре останков тел погибших видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время проводят пожаро-техническую экспертизу для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинские экспертизы тел погибших.
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