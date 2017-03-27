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По факту гибели двух братьев в Тверской области следователи проводят проверку

27 Марта 2017 11:37
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27 марта в СУ СК­ РФ по Тверской области доложили, что на пожаре в частном одноэтажн­ом деревянном доме, р­асположенном в деревн­е Кочемли Кашинского ­района, обнаружили тела двух братьев 1956 и­ 1958 годов рождения. Один из мужчин был хозя­ин сгоревшего дома. Теперь следователи поводят проверку.

На месте происшествия­ при внешнем осм­отре останков тел пог­ибших видимых телесны­х повреждений, свидет­ельствующих о кримина­льном характере смерт­и, не обнаружено. По ­предварительным данны­м, причиной возгорания стало нео­сторожное обращение с­ огнем при курении.

В настоящее время проводят пожаро-техн­ическую экспертизу дл­я установления точной­ причины пожара, а та­кже судебно-медицинск­ие экспертизы тел пог­ибших.

 

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Метки: пожар люди погибли на пожаре братья погибли на пожаре происшествие в Тверской области
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