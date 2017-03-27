Стали известны подробности аварии, в которой пострадала маленькая девочка

26 марта около 12.53 на улице Хромова в районе д. 19 в Твери трезвый 45-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» сбил 8-летнюю девочку пешехода, которая перебегала проезжую часть дороги вне установленного для этого места из-за остановившихся транспортных средств. После удара девочку отбросило на стоящий в потоке во встречном направлении «Ниссан - Кашкай» под управлением 28-летней женщины водителя. Девочку с травмами госпитализировали, сообщает УГИБДД России по Тверской области