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На реконструкцию стадиона «Химик» в Твери выделят 100 млн. рублей

27 Марта 2017 10:32
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Более 200 млн рублей федеральных средств могут быть привлечены в 2018 году на строительство и реконструкцию спортивных объектов в Тверской области.

25 млн рублей из местного и 75 млн рублей из федерального бюджетов направят на реконструкцию стадиона «Химик» в Твери.

В Бурашевском сельском поселении предусмотрено строительство спортивного тренировочного центра стрелковых видов спорта «Березино» с общим объемом финансирования 100 млн рублей.

В Торжке планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с футбольным полем и беговыми дорожками. Стоимость строительства с учетом федеральных вложений составит 14,7 млн рублей.

Еще 26 млн рублей запланировано на укрепление материально-технической базы спортивных школ, в том числе на приобретение оборудования и инвентаря.

По итогам конкурсных процедур, которые завершатся до 20 апреля текущего года, будут приняты решения о выделении Тверской области федеральных средств. Главы муниципальных образований должны быть готовы к участию в строительстве этих объектов и предусмотреть в местных бюджетах необходимые средства.

 

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Метки: стадион химик спортивные объекты
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Комментарии (1)

  • BARBAdos 
    100 млн руб потратят на стадион, на котором никаких соревнований не будет. Зачем это нужно?
    27.03.2017 11:35
    0 | 0
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