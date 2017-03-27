В Твери на пешеходном переходе легковушка сбила девушку

25 марта около 18.00 на проспекте Калинина в Твери трезвый 51-летний водитель на автомобиле "Опель Мерива" проехала перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и сбил 17-летнюю девушку-пешехода. Пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После удара девушка отлетела на стоящий на остановке троллейбус, пострадавшую госпитализировали.

25 марта около 17.10 на проспекте Победы у дома 14 в Твери столкнулись двигающиеся в попутном направлении автомашин Форд S-MAX под управлением пьяного 38-летнего водителя и Вольво FM с прицепом SPITCER под управлением 55-летнего водителя. В ДТП пострадали пассажиры Форда: 60-летняя женщина 12-летняя девочка и 6-месячный мальчик, находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье. Все пострадавшие после осмотра медиков отпущены.

УГИБДД России по Тверской области сообщает, что с 24 по 26 марта в регионе произошло 8 аварий, в которых 12 человек получили травмы разной степени тяжести.



