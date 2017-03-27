tvernews.ru
27 марта Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери на пешеходном переходе легковушка сбила девушку

В Твери на пешеходном переходе легковушка сбила девушку - ТИА
27 Марта 2017 10:07
Автор:

Фоторепортаж

25 марта около 18.00 на проспекте Калинина в Твери трезвый 51-летний водитель на автомобиле "Опель Мерива" проехала перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и сбил  17-летнюю девушку-пешехода.  Пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После удара девушка отлетела на стоящий на остановке троллейбус, пострадавшую госпитализировали.

25 марта около 17.10 на проспекте Победы у дома 14 в  Твери столкнулись двигающиеся в попутном направлении автомашин Форд S-MAX под управлением пьяного 38-летнего водителя и Вольво FM с прицепом SPITCER под управлением 55-летнего водителя. В ДТП пострадали пассажиры Форда: 60-летняя женщина 12-летняя девочка и 6-месячный мальчик, находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье. Все пострадавшие после осмотра медиков отпущены.

УГИБДД России по Тверской области сообщает, что с 24 по 26 марта в регионе произошло 8 аварий, в которых 12 человек получили травмы разной степени тяжести.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: гибдд авария авария с пострадвшими дтп с пострадавшими
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
130

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
67

Как быть с дорогами, которые есть только на бумаге?

2017-03-22 11:43
60

Коммунальный геноцид в Твери

2017-03-22 09:17
59

Половина Твери осталась без света

2017-03-20 11:56
55

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
54

В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика

2017-03-20 13:59
51

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100