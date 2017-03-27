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С 15 апреля повысится тариф системы "Платон", но пока он останется льготным

27 Марта 2017 09:21
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Грузоперевозчики, которые уже второй год платят за проезд по федеральным трассам, планировали 27 марта всероссийскую стачку. Связана она с повышением тарифа в системе "Платон", который действует с ноября 2015 года. Изначально речь шла о подорожании километра пробега вдвое, но ассоциации грузоперевозчиков удалось убедить Дмитрия Медведева, как пишут Ведомости, снизить стоимость. 24 марта премьер-министр подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» для большегрузных машин на 25%.

В соответствии с подписанным постановлением, стоимость проезда грузовиков (разрешенная максимальная масса более 12 тонн) по федеральным дорогам в рамках системы "Платон" вырастет с 15 апреля и составит  1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее.

Чтобы вопросов не возникало и к тому, куда идут деньги, собранные "Платоном", в ближайшее время водители смогут не только следить за каждым рублем, который поступил в систему, но и сами голосовать, какую трассу ремонтировать в первую очередь. Для тех, кто постоянно проезжает много километров, правительство уже распорядилось подготовить систему скидок.

Тем не менее организаторы не отказываются от стачки: они намерены добиваться не скидки или уменьшения тарифа, а полной отмены системы взимания платы. Помимо отмены "Платона", перевозчики требуют отмены транспортного налога, проведения реформы режима труда и отдыха водителей, наведения порядка весового контроля и предоставления перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо.

 

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Метки: Система "Платон" повышение тарифов "Платона" платон
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Комментарии (2)

  • MikeH 
    "Переобулись на лету", но было уже слишком поздно.
    27.03.2017 09:43
    0 | 2

  • Zorkiy 
    Тут, затрудняюсь определиться. С одной стороны - солидарен с дальнобоями, с другой - как рядовой автолюбитель по-обывательски доволен, что, во всяком случае,  резко сократилось поголовье адски чадящих камазов-шаланд...
    27.03.2017 10:49
    0 | 1
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