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Мужчина до смерти забил пенсионерку ногами

27 Марта 2017 09:23
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15 января 2017 года в поселке Новое Ободово Спировского района Тверской области пьяный мужчина в пристройке к дому поссорился с 76-летней местной жительницей. В ссоре мужчина несколько раз ударил пенсионерку ногами по лицу, женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сообщает СУ СК по Тверской области

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Метки: бил ногами по лицу забил насмерть убил пенсионерку
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Комментарии (2)

  • галина (https://ok.ru/profile/556860795633) 
    По неосторожности? Вы шутите?
    27.03.2017 09:57
    1 | 2

    • hell 
      Ну да, вот так звучит... Это когда бил, но не хотел убить...
      27.03.2017 10:11
      2 | 0
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