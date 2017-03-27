Мужчина до смерти забил пенсионерку ногами

15 января 2017 года в поселке Новое Ободово Спировского района Тверской области пьяный мужчина в пристройке к дому поссорился с 76-летней местной жительницей. В ссоре мужчина несколько раз ударил пенсионерку ногами по лицу, женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сообщает СУ СК по Тверской области