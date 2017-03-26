Тверские спортсмены стали победители Международного турнира по самбо в Латвии

24-25 марта в городе Даугавпилс (Латвия) прошёл 11 Международный турнир по самбо «Daugavpils SAMBO open 2017» среди юношей и девушек.

На турнире, в котором приняли участие борцы из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Республики Беларусь, Польши и Германии, удачно выступили представители Твери: Кузьмич Илья (ДЮСШ борьбы «Олимп»), Абрамов Денис и Козодаев Иван поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Серебро завоевал Бубнов Артемий (ДЮСШ борьбы «Олимп»).