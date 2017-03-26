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В Тверской области построят опытный образец антенного комплекса для связи с дальним космосом

В Тверской области построят опытный образец антенного комплекса для связи с дальним космосом - ТИА
26 Марта 2017 19:39
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Холдинг «Российские космические системы» завершил разработку антенной системы нового поколения, которая станет частью создаваемого в России сетевого наземного комплекса управления космическими аппаратами в дальнем космосе. Новые разработки обеспечат связью отечественные и международные научные миссии на любых расстояниях до границ Солнечной системы, как сообщается на сайте РКС.

Важной особенностью новой разработки является возможность объединения в кластеры – это позволит проводить высокоточные траекторные измерения, увеличивать объемы принимаемой научной информации и повышать качество связи с космическими аппаратами, выполняющими межпланетные миссии. Дальность работы объединенных в кластер наземных радиотехнических комплексов может достигать пределов Солнечной системы.

Новые антенные системы дополнят уже работающие в Московской, Тверской области и Приморском крае НТРК. Сейчас завершены теоретические аспекты создания новой антенной системы и подготовлена конструкторская документация.

Строительство опытного образца начнется в следующем году в Центре космической связи Особого конструкторского бюро МЭИ «Калязин» в Тверской области. После испытаний, которые планируется завершить к середине 2020-х годов, новые антенные комплексы будут возводиться на территории европейской части России и в космическом наукограде Циолковский вблизи космодрома «Восточный».

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Метки: российские космические системы нтрк калязин дальний космос
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Комментарии (4)

  • Leandr 
    Строить будут под руководством Бертрана. Бля, связь с дальним космосом!
    Прикрепленные изображения:
    26.03.2017 20:47
    0 | 4

    • Proletary 
      Не прокатит. Если под протекторатом Бертрана - это только порочащая связь. А аффторскую фотку с воды, где знаменитая колокольня красуется на фоне антенн радиотелескопов я пролюбил вместе с диском.
      26.03.2017 22:03
      0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Ух ты, ещё и полугода не прошло:

"РКС переводили фирмам-подрядчикам значительные суммы на проведение опытно-конструкторских работ. Для получения бюджетных денег всем подрядчикам было поставлено условие: крупный процент от получаемых сумм должен уходить назад в качестве «отката». Подрядчики вынуждены были по фиктивным контрактам переводить деньги, полученные от РКС, на счета фирм-однодневок в различных банках. Затем эти суммы обналичивались, потом в пакетиках и чемоданчиках их забирали специальные курьеры. На данный момент, как считают в правоохранительных органах, таким образом было «откачано» назад около 300 млн рублей. Именно такова предполагаемая сумма ущерба".
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/12/06/1573264.html

На дальнем космосе и большой стройке можно будет поболее деньжат поднять.
    26.03.2017 21:07
    0 | 5

  • MikeH 
    Забавно. Мы не можем наладить взаимопонимание между собой но хотим связаться с неизвестным....
    26.03.2017 21:16
    0 | 3
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