В Тверской области построят опытный образец антенного комплекса для связи с дальним космосом

Холдинг «Российские космические системы» завершил разработку антенной системы нового поколения, которая станет частью создаваемого в России сетевого наземного комплекса управления космическими аппаратами в дальнем космосе. Новые разработки обеспечат связью отечественные и международные научные миссии на любых расстояниях до границ Солнечной системы, как сообщается на сайте РКС.

Важной особенностью новой разработки является возможность объединения в кластеры – это позволит проводить высокоточные траекторные измерения, увеличивать объемы принимаемой научной информации и повышать качество связи с космическими аппаратами, выполняющими межпланетные миссии. Дальность работы объединенных в кластер наземных радиотехнических комплексов может достигать пределов Солнечной системы.

Новые антенные системы дополнят уже работающие в Московской, Тверской области и Приморском крае НТРК. Сейчас завершены теоретические аспекты создания новой антенной системы и подготовлена конструкторская документация.

Строительство опытного образца начнется в следующем году в Центре космической связи Особого конструкторского бюро МЭИ «Калязин» в Тверской области. После испытаний, которые планируется завершить к середине 2020-х годов, новые антенные комплексы будут возводиться на территории европейской части России и в космическом наукограде Циолковский вблизи космодрома «Восточный».