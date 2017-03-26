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Пенсионерка попалась на стандартную схему мошенничества и лишилась 117 тысяч рублей

26 Марта 2017 11:33
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В дежурную часть от 67-летней жительницы Вышневолоцкого района поступило сообщение о краже денег. По словам потерпевшей, ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что действие ее банковской карты приостановлено. В сообщении предлагалось позвонить по указанному номеру, что потерпевшая и сделала. Ей ответила девушка, которая представилась сотрудником банка и сказала, что можно разблокировать карту, для чего необходимо назвать номер карты на лицевой стороне и трехзначный номер на обороте. Пенсионерка выполнила все действия.

Спустя некоторое время пришло смс-сообщение с паролем и сразу же последовал звонок на мобильный. Женщина продиктовала цифры указанные в уведомлении, а через некоторое время обнаружила, что с карты пропали деньги в размере более 117 тысяч рублей.

В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для установления злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование продолжается.

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Метки: стандартные схемы мошенничества пенсионерка попалась на уловки мошенников умвд по тверской области
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Комментарии (3)

  • uabumoderoff 
    Этим сотрудники банков промышляют,а винят каких то мифических мошенников.
    26.03.2017 11:52
    0 | 5

  • ЯэтоЯ 
    Как минимум злоумышленники должны знать сумму на карте
    26.03.2017 13:01
    0 | 1

    • 100 % 
      Вот. И я тоже подумала. У многих бабулек и карт-то нет. А если есть, то там только пенсионные гроши. И вляпываться в УК статью из-за 3 тыс.руб. простые мошенники бы не стали. Значит,  о сумме на счете было известно. А поскольку пенсионерка вряд ли бы стала глаголить о своих  денежках на каждом повороте, то круг значительно сужается. Либо родственнички (сами или проговорились кому) , либо банковские служащие. 
В любом случае, это явно не выбор "пальцем в небо"
      26.03.2017 13:55
      0 | 0
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