Пенсионерка попалась на стандартную схему мошенничества и лишилась 117 тысяч рублей

В дежурную часть от 67-летней жительницы Вышневолоцкого района поступило сообщение о краже денег. По словам потерпевшей, ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что действие ее банковской карты приостановлено. В сообщении предлагалось позвонить по указанному номеру, что потерпевшая и сделала. Ей ответила девушка, которая представилась сотрудником банка и сказала, что можно разблокировать карту, для чего необходимо назвать номер карты на лицевой стороне и трехзначный номер на обороте. Пенсионерка выполнила все действия.

Спустя некоторое время пришло смс-сообщение с паролем и сразу же последовал звонок на мобильный. Женщина продиктовала цифры указанные в уведомлении, а через некоторое время обнаружила, что с карты пропали деньги в размере более 117 тысяч рублей.

В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для установления злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование продолжается.