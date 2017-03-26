В Тверской области задержали 35-летнего мужчину с марихуаной

Оперативники задержали мужчину в рамках проверочной закупки в поселке Старая Торопа Западнодвинского района.

У задержанного был обнаружили и изъяли бумажный сверток с растительным веществом зеленого цвета.Экспертиза установиа, что в свёртке марихуана массой 2,8 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.