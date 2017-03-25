Тверские школьники решили суперкроссворд на немецком языке площадью 120 кв. м

Ученики тверской школы № 35 решили суперкроссворд по правилам дорожного движения на немецком языке. Задание «Rot, gelb, grün» ("Красный, желтый, зеленый") площадью 120 кв. м для ребят подготовили автоинспекторы, педагоги и студенты из Германии, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.

В конкурсе участвовали пять команд: ребятам по-немецки задавали вопросы, связанные с правилами дорожного движения в России, на которые дети тоже отвечали на иностранном языке. Отвечать на сложные вопросы школьникам помогали студенты-носители языка. После этого ребята решали ситуационные задачи по правилам дорожного движения.

В заключение автоинспекторы вручили победителям и участникам дипломы, грамоты, светоотражатели и памятки по ПДД.