25 марта в Твери в ДТП пострадали две девочки-подростка и шестимесячный мальчик

Днём 25 марта в Твери произошло две аварии, в которых пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Около 18:00 в районе дома 14 по проспекту Победы "Форд" при развороте не уступил дорогу грузоперевозчику. В результате столкновения пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира "Форда" - шестимесячный мальчик в детском кресле и 12-летняя девочка, которая была пристёгнута ремнем безопасности. Все трое доставлены в медицинское учреждение.

Фото: Таксист Тверь в группе "Подслушано у водителей. Тверь"

Примерно в то же время на перекрестке бульвара Ногина и проспекта Калинина водитель легкового автомобиля сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. С травмами она госпитализирована в медицинское учреждение.