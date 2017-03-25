В Старице сгорела старинная купеческая усадьба

В Тверской области сгорела старинная купеческая усадьба. По данным МЧС по Тверской области пожар в доме 12 по Аптекарскому переулку в Старице начался ранним утром 25 марта. Сообщение об этом поступило в 5:15.

На место пожара выехали отделения ПСЧ №№ 2, 12, 31, 53, СПСЧ и служба пожаротушения. Только в 8:43 огонь удалось ликвидировать полностью. Как выяснилось, пожар произошел в одной из квартир дома. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Как сообщает Старицкий краеведческий музей, дом оказался выявленным объектом культурного наследия «Городская купеческая усадьба c лавками и складами, середина XIX – конец XIX – середина XX вв.».