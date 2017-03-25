Просторы Твери бороздит ржавый советский катер

24 марта жители Твери могли наблюдать необычное зрелище: городские просторы бороздил старый советский катер. Фотографии в группу "Подслушано у водителей. Тверь" выложила Елена Филиппова.

"Вот такое чудо мне попалось на пути... Меня интересует один вопрос: откуда это взялось?"

Видео: Эдгар Петровас

В комментариях ржавую посудину тут же окрестили "Яхтой "Беда", а кто-то с ностальгией вспоминал, как плавал на таком катере. Как в дальнейшем выяснилось - это "Зарница"-1435, речное пассажирское судно на скеговой воздушной подушке, предназначенное для перевозок по мелководным рекам.

Похожий или тот самый катер попал в объектив пользователя "В Контакте" Александра Николаева.

Как удалось узнать ТИА, катер числится на балансе правоохранительных органов. После перераспределения классов судов его признали вредным для окружающий среды и отправили "в отставку". За последние несколько лет он сменил несколько мест дислокации, на этот раз его перевезли с улицы Красина на проезд Стеклопластика.