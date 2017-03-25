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Просторы Твери бороздит ржавый советский катер

Просторы Твери бороздит ржавый советский катер - ТИА
Фото: Елена Филиппова
25 Марта 2017 16:26
Автор:

24 марта жители Твери могли наблюдать необычное зрелище: городские просторы бороздил старый советский катер. Фотографии в группу "Подслушано у водителей. Тверь" выложила Елена Филиппова.

"Вот такое чудо мне попалось на пути... Меня интересует один вопрос: откуда это взялось?"

Видео: Эдгар Петровас

В комментариях ржавую посудину тут же окрестили "Яхтой "Беда", а кто-то с ностальгией вспоминал, как плавал на таком катере. Как в дальнейшем выяснилось - это "Зарница"-1435, речное пассажирское судно на скеговой воздушной подушке, предназначенное для перевозок по мелководным рекам. 

Похожий или тот самый катер попал в объектив пользователя "В Контакте" Александра Николаева. 

Август-сентябрь 2010 года, Волга, Большие Перемерки

16 марта 2014 года, затон Большие Перемерки

Как удалось узнать ТИА, катер числится на балансе правоохранительных органов. После перераспределения классов судов его признали вредным для окружающий среды и отправили "в отставку". За последние несколько лет он сменил несколько мест дислокации, на этот раз его перевезли с улицы Красина на проезд Стеклопластика.

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Метки: катер зарница тверь подслушано у водителей
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Комментарии (10)

  • scavinor 
    Это Зарница - 29, принадлежало ФСКН Твери, несколько лет назад было списано и находилось на ответственном хранении на закрытой территории ФСКН в районе улицы Красина, сейчас, видимо, отправлено на утилизацию. Вот ссылка на фото несколько лет назад http://www.riverfleet.ru/fleet/d_29091/?sphrase_id=82954
    25.03.2017 16:56
    0 | 5

    • gorik vartanov 
      Если углубиться в его историю, судно когда то принадлежало ФСНП (налоговой полиции) Ярославской области, и в 90-х годах было передано тверской налоговой полиции по указанию тогдашнего руководителя ФСНП России генерал-полковника Алмазова, а уж наркоконтролю оно досталось в 2003м вместе с остальным имуществом, кстати до 2005 оно успешно ходило по волге и развлекало высшее руководство наркоконтроля.
      25.03.2017 18:27
      0 | 2

  • Uylo_Yobannen 
    Как не воюй, годы, увы, сильнее,
Как ни верти, время свое возьмет,
Сгнили борта и нет парусов на реях,
И никогда полный не дать вперед.

"Машина Времени", "Старый корабль"
    25.03.2017 17:40
    0 | 3

  • kudimov 
    Кстати, про катера. Гулял сегодня у здания Речного вокзала и в очередной раз наблюдал, как гибнет здание. Жалко до ужаса. Вот его отремонтировать, это реальный подъем рейтинга губернатора, даже не побоюсь этого слова - подвиг. При его типа связях это решаемый вопрос, было бы желание. Если не начнет делать, то кредит доверия можно будет отзывать.
    25.03.2017 18:00
    0 | 4

    • Uylo_Yobannen 
      Вы что, Кудимов?! У либерастов на поводу пошли? Если вы отзовёте кредит, представляете, что тогда станет с рейтингом?
      25.03.2017 18:21
      0 | 1

      • kudimov 
        Ага)) Дружба с Седьмым повлияла)
        25.03.2017 18:24
        0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Кредит доверия исчерпан,-
Сурово молвил КудимОв
Руденя только ухмыльнулся:
На мой век хватит .удаков!
        25.03.2017 18:26
        0 | 2

        • kudimov 
          А у Рудени век не долгий -                                                  
Четыре года, как с плеча....
Но вот Крота пристроить сможет 
На должность главного врача)
          25.03.2017 18:38
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Ага) Вы мне тока больничку дайте, а уж сожгу я её сам.
            25.03.2017 18:54
            0 | 0

    • VoToN 
      Пф, да если он развалится - рейтинг взметнется выше самого Его :)))
      25.03.2017 18:32
      0 | 0
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