Просторы Твери бороздит ржавый советский катер

24 марта жители Твери могли наблюдать необычное зрелище: городские просторы бороздил старый советский катер. Фотографии в группу "Подслушано у водителей. Тверь" выложила Елена Филиппова.
"Вот такое чудо мне попалось на пути... Меня интересует один вопрос: откуда это взялось?"
Видео: Эдгар Петровас
В комментариях ржавую посудину тут же окрестили "Яхтой "Беда", а кто-то с ностальгией вспоминал, как плавал на таком катере. Как в дальнейшем выяснилось - это "Зарница"-1435, речное пассажирское судно на скеговой воздушной подушке, предназначенное для перевозок по мелководным рекам.
Похожий или тот самый катер попал в объектив пользователя "В Контакте" Александра Николаева.
Как удалось узнать ТИА, катер числится на балансе правоохранительных органов. После перераспределения классов судов его признали вредным для окружающий среды и отправили "в отставку". За последние несколько лет он сменил несколько мест дислокации, на этот раз его перевезли с улицы Красина на проезд Стеклопластика.
Комментарии (10)
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kudimov
25.03.2017 18:00
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Uylo_Yobannen
25.03.2017 18:21
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kudimov
25.03.2017 18:24
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Dobry кrtek
25.03.2017 18:26
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kudimov
25.03.2017 18:38
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Dobry кrtek
25.03.2017 18:54
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VoToN
25.03.2017 18:32
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