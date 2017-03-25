В Тверской области наградили 20 работников культуры

В преддверии Дня работника культуры в Твери наградили представителей отрасли, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Государственные и региональные награды получили 20 работников культуры, 35 жителей региона и коллективов стали обладателями премии губернатора по итогам 2016 года.

В Тверской области в этом году объём поддержки муниципальных учреждений культуры из бюджетов страны и региона увеличен в несколько раз - до 60,5 млн рублей. Из них порядка 35 млн рублей пойдут на укрепление материально-технической базы домов культуры. За счёт федеральной программы по устойчивому развитию сельских территорий планируетсястроительство новых сельских клубов современного формата. Продолжится капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждений культуры,комплектование книжных фондов библиотек, реализация проекта «Виртуальный концертный зал», реставрация объектов культурного наследия Верхневолжья.

В планах на этот год — окончание работ в главном доме усадьбы Домотканово, начало реставрации Музея тверского быта и Музея Салтыкова-Щедрина, создание проекта по восстановлению ШирковаПогоста — Церкви Иоанна Предтечи в Пеновскомрайоне, завершающий этап работ в комплексе Императорского дворца. С 2017 года стартовал проект по проведению бесплатных экскурсий во дворец для учеников 8-11 классов школ Тверской области.

Особое направление — усиление поддержки одарённой молодёжи, лучших коллективов и работников культуры.