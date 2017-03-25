МЧС: в Тверскую область 26-28 марта придут сильный ветер и гололёд

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня 26 марта и в течение суток 27-28 марта в регионе ожидается усиление западного и северо-западного ветров, отдельные порывы будут достигать 12-17 м/сек. В начале следующей недели возможны гололедные явления.

Гражданам при усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал Вас на улице, следует укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.