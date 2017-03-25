tvernews.ru
25 марта Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

МЧС: в Тверскую область 26-28 марта придут сильный ветер и гололёд

МЧС: в Тверскую область 26-28 марта придут сильный ветер и гололёд - ТИА
Фото: Сeridwen / geograph.org.uk
25 Марта 2017 13:24
Автор:

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня 26 марта и в течение суток 27-28 марта в регионе ожидается усиление западного и северо-западного ветров, отдельные порывы будут достигать 12-17 м/сек. В начале следующей недели возможны гололедные явления.

Гражданам при усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал Вас на улице, следует укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: штормовое предупреждение от мчс гололёд в твери усиление ветра в тверской области погода в тверской области
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

18 марта в Твери состоялось праздничное шествие, посвященное трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

2017-03-18 20:20
98

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
63

Как быть с дорогами, которые есть только на бумаге?

2017-03-22 11:43
60

Коммунальный геноцид в Твери

2017-03-22 09:17
59

Половина Твери осталась без света

2017-03-20 11:56
55

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика

2017-03-20 13:59
50

Исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов: «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию

2017-03-22 11:50
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100